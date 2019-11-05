李佳芬喊「學母語浪費資源」　陳瑩：殘害母語傳承的歷史不該再發生





▲陳瑩。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬日前代表韓國瑜出席活動時指出，學習母語浪費資源一事，引起外界熱議。對此，具有卑南族血統的立委陳瑩表示，若讓主張「學母語浪費時間也浪費資源」的人當總統，是要讓數百位族語老師活該失業嗎？殘害母語傳承的慘痛歷史，不該再發生！

針對韓國瑜在去年6月提到「學母語請你回家學，不要浪費學校時間」，近期李佳芬評論教育政策時也提及「學母語是浪費資源」，陳瑩5日在臉書上表示，「語言是文化的基礎，『禁說方言』殘害母語傳承的慘痛歷史，不該再發生！」

陳瑩說，如果讓主張「學母語是浪費時間也浪費資源」的人當總統，難道數百位族語老師活該要失業嗎？難道數十所沉浸式族語幼兒園要停辦嗎？難道新課綱的中小學族語課程要停開嗎？難道一百多位各鄉鎮市公所的「族語推廣員」要辭職嗎？不應該這樣。

陳瑩提到，身為原住民族的女兒和媽媽，她非常非常遺憾，國民黨籍的韓國瑜曾講出「別浪費學校時間學母語」的傷人話語，沒想到傷害一次不夠，這次換市長夫人又講了一次「學母語浪費資源」。「我要嚴正提醒，過去在威權統治時期，正是國民黨政府推動的「禁說方言」政策，在學校、在家庭、在部落，全面殘害了原住民族各族語言的傳承！」

陳瑩表示，她在立委任內和行政團隊一同推動「原住民族語言發展法」，把原民會族語復振預算提高了五倍，也幫族語老師爭取更好的待遇，「這一切的努力，都是在挽回過去錯誤政策造成的傷害，都是在收拾過去國民黨留下的爛攤子。過去的慘痛歷史，不應該再發生！原住民族絕對不走回頭路！請韓市長和夫人收回錯誤的話語！」

關於李佳芬3日於台中舉行「佳芬講堂」第一堂對課綱爭議提出批評，認為教育部推動母語教育是「浪費資源」，遭到綠營批評嚴重歧視。韓國瑜5日下午受訪時強調，母語絕對不會被消滅，希望下一代台灣孩子，能夠中英文俱佳，中英文聽說讀寫可以變成雙母語，孩子自己在家講的母語，則可以用其他方法來鼓勵。

韓國瑜說，像是演講比賽、話劇、社團、辯論等方式，都可以用來練習，這些母語絕不會因為這樣就消失掉，因為每個學校的課程時間有限、有一定的規範，所以我們希望在學校可以中英文並重，這跟消滅母語一點關係都沒有。韓國瑜強調，台灣下一代孩子一定要推動中英雙語教育，並具備在國際上移動的能力，因為英文不好吃大虧的太多了，下一代孩子絕不能再吃大虧。

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