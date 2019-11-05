議員指韓國瑜簽MOU爆買大陸獼猴桃　柯文哲：有生意頭腦

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市指柯文哲過去稱讚國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是優秀人才，讚他在北農總經理任內做得很好，甚至還想延攬進市府當顧問。但議員簡舒培5日總質詢時踢爆，韓國瑜任內簽訂的出口MOU，原本預計要賣出828噸台灣農產，結果成交只有87噸，執行率11%；反觀跟大陸簽的MOU，本預計買175噸農產，結果實際成交了284噸，執行率是破表的162%。甚至還傳出，以大陸產的獼猴桃（奇異果）混裝紐西蘭奇異果賣出，質問柯文哲，是否還認為韓國瑜是優秀人才？

對此，柯文哲聽聞也坦言，「我們不需要跟大陸買水果，怪怪的」。柯說，北農實際操作的細節他不曉得，這些數字也是第一次看到，「北農還是獨立運作的公司，平常我們不會干擾細節」。

柯文哲還笑說，進口大陸奇異果冒充紐西蘭奇異果，這實在是厲害，沒想到有這招，這表示價差應該可以賺很多錢；柯說，市政府雖是股東，但平常很少去干預北農的操作，「你要講得話，他蠻有生意頭腦的」。

簡舒培痛批，韓國瑜擔任總經理任內，竟是進口農產品幫大陸解決問題，2014年韓國瑜簽了很多MOU，為什麼？因為那時候紐西蘭外銷奇異果種植技術，大陸種了很多，改名叫獼猴桃，結果銷不出去，他們的農民都在抗議喊冤。

「結果大陸政府沒辦法救，來了北農總經理」，簡舒培說，北農2014年進口大量獼猴桃，市場開始傳出，有人把中國獼猴桃混裝在紐西蘭的奇異果賣出去，這就是韓國瑜在北農幹的事，你還覺得他很好很厲害？騙人很厲害，這樣合理？幫大陸農民解決問題，進口大量獼猴桃假裝成紐西蘭奇異果賣給台灣人，這合理嗎？

簡舒培說，北農應該是要外銷台灣農產品，結果卻是幫大陸賣水果，照顧大陸的農民；她要求，北農應對販售給中國農產品有所規範。對此，柯文哲也承諾，會對北農簽訂MOU有所規範。

