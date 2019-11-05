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中共祭出「惠台26條」　陸學者：把民進黨「抹黑大陸嘴臉」打回原形

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▲▼兩岸關係,台灣,中國大陸,國旗。（圖／Pixabay／合成圖）

▲大陸昨日祭出「惠台26條」，希望讓台灣民眾看見陸方誠意。（圖／Pixabay／合成圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國台辦、發改委昨（4）日宣布推出新的「惠台26條」，北京聯合大學台灣研究院教授李振廣對此表示，大陸的這些措施與政策會讓台灣同胞逐漸認識到大陸的真心與誠意。他也稱，「這有助於把民進黨當局污蔑抹黑大陸的嘴臉打回原形」。

據《中評社》報導，李振廣提到，「26條措施」是在之前「31條」措施基礎上的提升，是對「31條」的深化、細化，更具體，更有操作性，也更能讓在大陸學習工作生活的台灣同胞有感。「這些措施的頒布應該會讓在大陸工作生活學習的台灣同胞感受到大陸追求與台灣同胞共享發展福祉的真誠之心。毫無疑問，這也是我們爭取台灣民心工作的重要組成部分。」

報導也稱，台灣再2個多月就又展開選舉，此時發布「26條措施」將對兩岸關係有何影響？李振廣表示，「他表示，當前台灣的選舉亂局中，民進黨當局刻意抹黑大陸、攻擊大陸，歪曲『一國兩制』，的確影響了部分台灣同胞對大陸的態度。我們這些政策的頒布就是要撥亂反正，把兩岸關係扭正到正確的道路上來。」

▼北京聯合大學台灣研究院教授李振廣。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京聯合大學台灣研究院教授李振廣。（圖／翻攝自微博）

他接著說，「這些惠台措施毫無疑問都是推動兩岸關係發展的正能量和積極因素。大陸的這些措施與政策會讓台灣同胞逐漸認識到大陸對台灣同胞的真心與誠意，有助於讓對大陸寄予希望的台灣中下階層同胞看到新的希望，也有助於對大陸有誤解的那些台灣同胞在兩岸交流實踐中感受大陸的善意，把民進黨當局污蔑抹黑大陸的嘴臉打回原形。」

據悉，「26條措施」涉及為台灣企業提供同等待遇的措施13條，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等；涉及為台灣同胞提供同等待遇的措施13條，包括為台灣同胞在領事保護、農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持。

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