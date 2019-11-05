預告26條後還有動作！　劉結一：為台胞創造機會的政策不會停止

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝，資料照）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦主任劉結一今（5日）出席「第二屆中國國際進口博覽會」，他在會前針對昨「26條」對台措施發布，接受媒體訪問。劉結一強調，惠台利民措旨在讓大陸台胞獲得更快、更好的發展；同時，大陸未來還會不斷考慮台胞具體需求，創造更好的條件，「這個動態向前的進程，是不會停止的。」

根據大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布的《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條）內容，涵蓋對台商、台胞進一步提供同等待遇的各13條內容，如台資企業可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件、加強體育和文創領域交流等。

▲第二屆進博會在上海舉辦。（圖／CFP）

劉結一在受訪時表示，26條的推出，跟去年2月28日大陸發布31條的理念是一樣的，就是「為台胞做好事」，「兩岸一家親、親望親好」的理念，更貫徹總書記習近平的發展思想。

他說，去年31條惠台利民措施推出後，台灣民眾獲得巨大好處，同時呢，他們也提出一些新的希望、新的有機會的領域，因此「我們深刻考慮了台胞的需求，進一步轉化成為新的措施。」他強調，措施的推出，就是為了對台胞分享大陸的發展機遇，創造需求，創造不同的條件，這些政策的推出，是一個動態、不斷往前推進的進程，「是不會停止的。」

值得注意的是，本屆進博會共有141家台商參展，較往年成長超過3成，劉結一提到，大陸希望更多台商參與，因為進博會本身就是一個創造機會的平台。接著他話鋒一轉，談到兩岸關係目前遇到一些「人為的障礙。」

劉結一說，大陸一直在做出最大的誠意，對廣大台胞創造條件，但來自「島內一些人，極少數人」，為了自身利益，設置了一些障礙，應該盡快搬除，才能為廣大民眾創造福祉。他認為，這些不得人心的事情，相信廣大台灣民眾也是不會容許的。

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