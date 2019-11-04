被高嘉瑜建議找韓國瑜特赦　阿扁爆12年前故事：沒想到她懷恨在心…





▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立委參選人高嘉瑜日前批評前總統陳水扁，不要因為蔡英文沒特赦他，就三番兩次汙衊民進黨，還說不如請國民黨總統參選人韓國瑜當選後考慮特赦他。對此，陳水扁4日表示，第一次看到高嘉瑜是在12年前民進黨要提名立委參選人，高嘉瑜想要求見，結果被他以過來人經驗期勉從市議員做起，「沒想到高嘉瑜從此懷恨在心，直到現在成為反扁急先鋒！？」

針對高嘉瑜的言論，陳水扁4日表示，他第一次看到高嘉瑜，是在12年前2007年民進黨要提名台北市大安選區立委參選人之前，一個剛離開校園不久的高嘉瑜想要求見，阿扁身為總統兼黨主席也特別在府內接見。

陳水扁說，他以過來人的政治經驗，期勉高嘉瑜從市議員參選起，再進軍國會，未來政治之路才會走得穩走得遠。「阿扁這樣說，錯了嗎？民進黨最後提名羅文嘉代表參選，沒想到高嘉瑜從此懷恨在心，直到現在成為反扁急先鋒！？」

陳水扁提及自己對高嘉瑜在節目中的批評指教「衷心感謝」，但還是要澄清說明一下。關於高嘉瑜說阿扁攻擊蔡英文、污衊民進黨，「民進黨是民主進步的黨，不是一言堂。蔡總統還說對她有意見可以拍桌子呢！？阿扁對蔡總統說紐約辦事處不是她買的錯了嗎？阿扁強調民主果實全民共享，馬英九曾為威權服務，反對民主改革也配談普世人權錯了嗎？阿扁批評蘇嘉全院長不應認為去年地方選舉的慘敗，是蔡總統做的太好錯了嗎？」

針對高嘉瑜說陳水扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜，陳水扁表示，「跟賴清德前院長在總統黨內初選過程一樣，對蔡總統會有不同意見，是愛深責切，但不等於討厭蔡英文。阿扁在呂副要尋求連署參選時，也曾公開表態，一個不會當選，一個不可以讓他當選，讓某些政黨或個人還說阿扁是支持蔡總統連任呢！？阿扁再『廢人』也不可能去挺韓！」

關於高嘉瑜說未來的總統可以考慮把阿扁關回去，陳水扁回應，「難道高嘉瑜認為2020的未來總統不會是蔡總統，否則公開說要把阿扁關回去的，只有參加國民黨總統黨內初選落敗的郭台銘說過，還有通過初選的總統候選人韓國瑜提出過。韓國瑜要關阿扁，用不著高嘉瑜來對他呼籲。高嘉瑜的關扁說，甘講是對蔡總統說的？」

至於高嘉瑜說阿扁要放下屠刀，阿扁說，他執政8年未曾殺害過什麼人，怎麼要他放下屠刀立地成佛呢？「再說扁案是政治案件，高嘉瑜不清楚也不想清楚，也應該問問她曾支持過的台北市長柯文哲與前行政院長賴清德，甚至曾在中監外頭說過扁案是政治案件的行政院長蘇貞昌！被政治迫害的阿扁要放下屠刀，那加害的馬英九呢？」

最後，高嘉瑜說阿扁應請韓國瑜特赦自己，陳水扁強調，「高嘉瑜原來認為2020年是韓國瑜會當選總統，對蔡總統連任如此缺乏信心，這才是對蔡總統對民進黨的最大傷害。」自己曾提及2017年民連黨86.5%黨代表連署提案籲請蔡英文赦扁，雖然高嘉瑜拒簽，他仍心存感激，並尊重蔡英文的政治考量。高嘉瑜力挺過柯文哲、賴清德，卻不知道她追隨的二位偶像多次籲請扁案應政治解決及早日赦扁的談話。

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