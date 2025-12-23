　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

川普宣布打造3萬噸「川普級」戰艦　128單元垂發＋巡弋核飛彈將成「黃金艦隊」主力

▲▼美國總統川普宣布打造「黃金艦隊」，攜手南韓企業韓華衛美國海軍打造巡防艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普宣布打造「黃金艦隊」，攜手南韓企業韓華衛美國海軍打造巡防艦。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／台北報導

美國總統川普22日在佛州私宅海湖莊園舉行記者會，正式宣布啟動新型「川普級」（Trump class）戰艦建造計劃，這也是1994 年以來美國首次重啟戰艦建造，首批艦艇將成為「黃金艦隊」（Golden Fleet）核心力量，屆時這批排水量超過３萬噸的戰艦，火力較以往戰艦提升百倍，並整合AI、定向能雷射等尖端技術，成為除潛艦外最具殺傷力的水面作戰平台。

▲▼美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦（battleship），將裝備SPY-6雷達，128單位Mk41垂發，CPS極音速飛彈系統，甚至還將裝備雷射武器、核子巡弋飛彈、電磁砲等。（美國海軍官網）

▲美國總統川普宣布打造「川普級」戰艦（battleship），將裝備SPY-6雷達，128單位Mk41垂發，CPS極音速飛彈系統，甚至還將裝備雷射武器、核子巡弋飛彈、電磁砲等。（美國海軍官網）

「川普級」戰艦是「黃金艦隊」的主力艦

川普指出，「川普級」戰艦將納入他下令籌組的全新「黃金艦隊」，目標是強化美國因應中國等對手的能力，同時他也會與美國海軍一起主導設計工作，因為他「非常重視美感」。

根據川普說法，「川普級」戰艦將搭載最高等級的火砲與飛彈系統，包括128單元的MK-41垂發系統，12枚長程極音速飛彈（Hypersonic Munitions），AN/SPY-6對空搜索雷達、電磁軌道砲（Electromagnetic Railguns），以及全球最先進的雷射武器等等。

▲▼美國總統川普宣布打造「川普級」（Trump class）戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

他形容，「他們將會是最快的、最大的，而且毫無疑問，比任何曾經建造過的戰艦都強大一百倍，」川普說，每艘戰艦排水量約3萬至4萬噸，並將全數在美國本土建造，且將即刻開建，工期約為兩年半，初期先建造2艘，隨後再追加8艘。

至於他心中的最終目標，是打造20至25艘同級戰艦，並讓它們成為美國海軍艦隊的「旗艦」。

川普同時提到，這款戰艦將高度依賴AI控制，使用燃氣渦輪與柴油發動機驅動一組電網，為武器系統與感測器供電，最高航速可超過30節，飛行甲板與機庫可支援V-22魚鷹式傾斜旋翼機，未來再搭載新研發的垂直起降飛行器。

依照美國海軍慣例，新艦級通常以首艘完工的軍艦命名。若正式採用「川普級」之名，未來首艘同級戰艦理論上可能命名為「川普號」。不過，記者會展示的設計海報上，該艦名稱則標示為「無畏號」（USS Defiant）。

▲▼美國總統川普宣布打造萬噸「川普級」戰艦（battleship），號稱火力空前強大。（翻攝自美國海軍海洋系統司令部／Facebook）

▲▼美國總統川普宣布打造萬噸「川普級」戰艦，號稱火力空前強大。（翻攝自美國海軍海洋系統司令部／Facebook）

「黃金艦隊」還包括福特級航母再升級

值得關注的是，黃金艦隊不僅只有川普級戰艦，這個黃金艦隊還配套了航母升級計畫。因為川普還提到要對福特級航母進行升級改造，目標是讓新型航母噸位更大、搭載艦載機更多。

此外，根據美軍規劃，除了核心的川級大型戰艦，艦隊還包含以海岸警衛隊傳奇級巡邏艦（Legend Class）為基礎研發的新型護衛艦，這些噸位較小的軍艦負責保護大型艦艇、守衛海上航道，或低烈度的戰爭。

「黃金艦隊」會讓「鐵鏽地帶」重新擦亮

海軍部長費倫（John Phelan）今天也指出，過去愛荷華級戰艦設計理念，是以最大艦砲主動出擊且攻擊敵人，而這正是新一代川普級戰艦的定位，所以將配備當代最先進最強大的巨砲，這艘戰艦不只是用來擋箭，而是直接摧毀射箭的敵人，而且川普級也將首度成為能搭載巡弋核飛彈的戰艦，是美軍核武庫的一環。

費倫還強調，在川普總統的領導下，打造這支「黃金艦隊」將為美國各地創造眾多就業機會，從費城到聖地牙哥、從緬因州到密西西比州、從五大湖到墨西哥灣沿岸，全美各地的造船廠和零組件製造商，都將因此受惠，「總統非常明確指出，我們必須重建美國海洋工業的強大實力」，而他也多次被告知，作為海軍部長，職責就是要提供美國史上最精良、最具戰力的艦艇，讓海軍能在海洋上贏得勝利。

川普今天是在國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及海軍部長費倫陪同下，於佛州海湖莊園宣布打造新戰艦。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

