福建艦升降機設計大缺陷？　太小塞不下六代戰機

▲大陸宣布服役的第三艘航母福建艦。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸官方在今年9月公開福建艦使用電磁彈射器成功起降空警-600、殲-35以及殲-15T三款艦載機畫面，為航母發展寫下重要里程碑，但這艘全球排水量最大的常規動力航母，卻在飛機升降機的設計上發生嚴重缺陷。

飛機升降機是航母航空作業的關鍵設備，負責艦載機在機庫與飛行甲板之間的轉運，其數量、尺寸與布局直接影響航母的出動效率和甲板調度能力。福建艦目前配置2座飛機升降機，數量上少於美國福特級航母1座，也少於尼米茲級2座，在整體配置上並不具備數量優勢。

此外，福建艦的升降機尺寸與結構設計，也和目前國際主流航母存在差異。據估算，福建艦飛機升降機寬度約20公尺，起重能力超過30噸，可同時提升2架折疊機翼、空載狀態的殲-15或殲-35戰機，基本只能滿足現階段作業需求。但國際航母發展趨勢顯示，內側較窄、外側較寬的梯形升降機更有利於搭載尺寸逐步增大的艦載機，同時兼顧甲板空間運用效率。

▲福建艦升降機尺寸太小（黃色框框處），未來恐無法一次提升2架六代戰機，嚴重影響出動效率。（圖／翻攝自大陸網站）

知名軍事評論「海事先鋒」指出，美國尼米茲級、福特級航母上的升降機，不但寬度比福建艦更大，且體現出內側窄、外側寬的形狀特徵，主要能滿足飛機前段窄、後段寬的身形，把飛機的機頭向一起聚攏一些，機尾向兩側挪動，就會形成一個類似於梯形的結構。如此一來可以在盡量節約甲板空間、減少升降機尺寸和噸位的情況下，為未來實現搭載更大飛機做準備。

再看中國的遼寧艦、山東艦皆繼承了俄羅斯庫茲涅佐夫級航母的16米寬度矩形升降機，其在蘇聯時期可以滿足2架雅克-41垂直/短距起降戰鬥機同時提升需求，但當艦載機換成蘇-33後，升降機就只能滿足提升1架戰鬥機。雖然最新服役的福建艦把升降機寬度擴大到了20米，可以同時提升2架殲-15的需求，但是如果未來換成第六代戰鬥機，飛機尺寸勢必再往上提升，這樣的升降機就無法滿足使用要求。

文章強調，一艘航母的服役周期達到40年之久，而在這幾十年期間，飛機一般都會有2-3次換代，更別說是現在已經在測試的第六代戰鬥機。就目前提升2架殲-15都略顯不足的20米級升降機來看，推估約2030年六代戰鬥機上艦，屆時福建艦的升降機將難以應對，只能滿足一次提升1架飛機的要求，勢必嚴重影響航母的出動效率和甲板調度能力。

▼在福建艦上進行電磁彈射的殲-35。（圖／翻攝自新華社）