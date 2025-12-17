　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

因應共軍突發攻擊　顧立雄：國軍去中心化行使自衛權

軍聞社／記者王進福臺北17日電

針對國防部書面報告中描述若遭敵猝然發起攻擊，「各部隊不待命令實施『分散式管制』，在『去中心化』運作指導下，遂行作戰任務」被擴大解釋，國防部長顧立雄今（17）日於立法院受訪表示，其概念並非分散，而是去中心化指管，報告所提及的是要因應共軍可能的突然攻擊，因此依照任何突發狀況組織規定，必須要在受到突擊的情況下，行使自衛權。 

顧部長上午赴立法院外交及國防委員會就「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」進行專案報告並備詢，在會議前接受媒體訪問。 

顧部長指出，去中心化指管概念已納入國軍各項演練課目，重點在於讓各部隊清楚瞭解上級所賦予的任務內容，並依任務式指揮原則執行；在遭遇突然攻擊時，部隊即可依突發狀況處置規定進行處置，「漢光演習」亦依此概念實施演練。 

▼漢光演習畫面。（圖／國防部提供）

▲▼漢光演習畫面。（圖／國防部提供）

另外，針對兵役體位標準修正議題，顧部長說明，我國現行常備役體位標準為身高150公分以上，並未調整；至於150公分以下是否須服替代役，由內政部依相關規定律定。 

有關妨害兵役相關刑責修法方向，顧部長強調，服兵役為國民應盡義務，任何逃避或閃避兵役行為皆不可取；替代役相關制度屬替代役實施條例範疇，將由內政部與國防部進行協商與討論。 

另就「海劍羚飛彈」發展進度，顧部長表示，該案屬中科院科研案，已完成並通過作戰測評；後續將依據海軍需求評估量產與適合載臺，相關細節不宜對外說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國國防科技新創公司Shield AI於今年10月底推出新一代自主無人機「X-BAT」，強調為全球首款以人工智慧（AI）自主運作、具備垂直起降（VTOL）能力的無人戰鬥機，擁有高度應用彈性與多用途效能。據了解，因其垂直起降的特點，正適合我國空軍發展不對稱作戰的重要選項，Shield AI在獲得美國政府同意後於本週來台，拜會我政府相關高層，並規劃前往空軍司令部進行專案簡報。

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

