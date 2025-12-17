　
「炸藥之王」CL-20列國家核心技術　中科院：用於無人艇、無人機

▲▼國防部長顧立雄 戰略規劃司長李世強 答詢 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中科院院長李世強（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部進行專案報告。中科院院長李世強中將於備詢時指出，被稱為「炸藥之王」的高能火炸藥CL-20，已被列為國家核心關鍵技術，初步規劃將全面運用於國軍所有自製攻擊型載具，包括無人艇、無人機，以提升整體打擊效能。

立法院外交及國防委員會15日上午審查國防部「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」。針對日前有室內裝修公司取得國防部上億元火藥原物料標案引發爭議，國防部長顧立雄表示，重點在於廠商是否能履約、軍方權益是否獲得保障，並強調相關案件均採公開招標，並非為特定廠商量身訂做。

民進黨立委陳俊宇質詢時指出，國軍炸藥生產資訊向來保密，軍備局早在1980年代即建立RDX「海掃更」炸藥生產線，近年卻多次對外招標維修保養案，關切軍備局是否仍具備自製量能，以及對外採購的原因。

對此，軍備局長林文祥中將回應，軍備局205廠依照美軍標準設立生產線，目前設備運作正常，並無老舊問題。至於外購原因，主要是因應未來不對稱作戰需求快速增加，現有產能無法滿足超前部署，因此採取自製與採購並行，先行採購約170噸海掃更，同時編列預算擴充產線，目標達成國防自主，滿足後續裝備生產需求。

陳俊宇另關切威力比現有炸藥高出約40%，並已應用於國造飛彈的高能火炸藥CL-20，其產能、進度、成本及未來運用規劃。

李世強表示，由於CL-20已列為國家核心關鍵技術，相關量能無法對外說明。目前中科院已與國內化工廠合作生產不具危險性的前驅物質，後續精煉製程則由中科院負責，使整體成本較實驗階段降低一半以上。不過，由於CL-20在國際間同樣屬於高度保密技術，並無公開市場價格，因此無法評估其國際競爭力。

在實際運用方面，李世強指出，中科院研製的「快奇」攻擊型自殺無人艇，今年公開測試時已搭載CL-20以提升爆炸威力，未來初步規劃，CL-20將全面運用於國軍自製的攻擊型無人載具，包括無人艇與無人機，強化整體作戰效能。

12/15 全台詐欺最新數據

