軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

模擬高空作戰高G力環境　人體離心機助國軍航空訓練升級


軍聞社／記者林澤廷岡山23日電

國軍左營總醫院岡山分院今（23）日舉行「新型人體離心機大樓落成典禮」，由國防部副部長鍾樹明上將主持，典禮中安排影片介紹、啟用儀式及新型離心機運轉展示，除了象徵我國飛行訓練能量再邁向嶄新里程碑，同時也顯現國軍在飛行安全、訓練品質及國防戰力上的重要提升。

鍾副部長上午由常務次長黃佑民中將等人陪同，主持「新型人體離心機大樓落成典禮」，邀請空軍防空部指揮官劉中將、軍醫局副局長陳少將、左營總醫院院長杜少將及岡山分院院長郭上校等人共同揭幕，氣氛隆重。

鍾副部長致詞時表示，非常高興能蒞臨岡山分院航空生理訓練中心，主持「新型人體離心機大樓」及「三項新式訓練裝備」的啟用典禮。這座大樓的落成及相關設備的建置，不僅代表國軍在航空軍陣醫學領域樹立新的里程碑，更象徵我國在飛行安全與生理訓練方面，邁向國際的重要一步。

鍾副部長指出，航訓中心長期肩負三軍空勤人員的航空生理、高G耐力及飛行適飛評估等訓練任務，是維護國軍飛行戰力的最佳後盾，此次新建的大樓，也建置多項關鍵的新式裝備；其中，新型人體離心機作為空軍飛行員抗G耐力訓練的主要裝備，可模擬戰機於高空作戰時的高G力環境，並結合相關醫學監測儀器，檢視飛行員於操作過程中生理變化，以應對實際飛行狀況。

▼新型人體離心機。

圖文：新型人體離心機

此外，「新型人體離心機大樓」同步建置常壓缺氧訓練儀及抗G訓練評估儀，常壓缺氧訓練儀主要用於模擬高空缺氧環境，協助訓員辨識缺氧徵象，建立即時應變與正確處置能力，進而提升整體訓練安全性；抗G訓練評估儀則作為驗證空軍飛行員抗G操作技巧與下肢肌力的重要設備，藉以確認抗G動作執行是否正確。

鍾副部長強調，這些新式裝備的正式啟用，將大幅提升國軍航空生理訓練能量，並具體展現軍陣醫學在強化飛航安全與維繫空防戰備的重要基石，為國軍培育堅實空防戰力，守護國家安全。

▼抗G訓練評估儀。

圖文：抗G訓練評估儀

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

相關新聞

日經：川普「對台軍售」策略大轉向

日經：川普「對台軍售」策略大轉向

美國總統川普政府本週再度批准對台軍售，總額高達111億美元。這批軍備中，多數在烏克蘭戰爭中已證明能有效打擊俄軍戰車及指揮所。專家認為，此舉反映華府軍售策略明顯轉向協助台灣防止中國軍隊登陸。

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

北京譴責軍售　美國務院：對台承諾不變

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

川普批准重大對台軍售　回應台海戰略疑慮

Altius-600M攻擊無人機實彈射擊

Altius-600M攻擊無人機實彈射擊

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台

美再對台軍售　專家：強化嚇阻犯台

