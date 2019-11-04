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解放軍30年沒實戰經驗比較弱？俄「經驗無用論」分析美中戰力

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▲大陸解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

▲解放軍30年沒有實戰經驗，但是俄羅斯軍事專家分析，解放軍未必比較弱。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美中對抗的世界情勢越來越升高，世界各國也不乏美軍與解放軍戰力的相關分析，解放軍已30年沒有實戰經驗，所以當美中發生軍事衝突時，戰力應該是美軍佔上風，然而俄羅斯最新的分析卻提出了「經驗無用論」，認為缺乏實戰經驗的解放軍戰力未必較弱。

根據《衛星通訊社》報導，俄羅斯戰略與技術分析中心專家瓦西里•卡申(Vasily Kashin)撰文分析指出，1980年代末中國結束了與越南的幾場小規模邊境衝突，之後兩國關係正常化，解放軍再也沒參加過真正的實際作戰行動，在這段期間，解放軍最多也就開展特種部隊的遠程偵察行動，參加過反恐行動或在東南亞打擊跨境犯罪，但這些軍事行動，還是無法改變解放軍很久沒打仗的總體情況。

▲美軍。（圖／美聯社）

▲美軍20年來獲得很多實戰經驗。（圖／美聯社）

相較之下過去20年來美軍一直處於軍事衝突之中，2003年擊敗了雖然疲軟但仍是正規軍的伊拉克部隊，美軍將大批部隊移轉到偏遠戰區，在部隊補給、攻佔居民點、行軍判斷上都獲得了寶貴的經驗，但是美中對抗的舞台很可能在太平洋上，這種經驗是否有幫助，卻是打上了大大的問號。

冷戰時期美、俄對抗的中心是歐陸，雙方的作戰重點在於陸軍與空軍，海軍的作用只是輔助，這類戰術在韓戰、越戰以及眾多的中東與歐洲的局部戰爭得到了很多嘗試的機會，包括反坦克飛彈、防空飛彈系統、電子作戰系統都在這一系列戰爭中誕生與驗證。

但是美中的假想戰爭會是一場海戰，陸軍具次要甚至無關緊要的功能，必須大量運用海軍與空軍的戰術，但是很多海空戰樹在過去也沒有實戰過，二戰後唯一進行過的一次高科技海戰，是1982年的英國與阿根廷的福克蘭群島戰爭，但這場戰爭規模不大，而且雙方的軍事實力也不對等。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲美中軍事衝突假想為海戰，大規模海戰雙方實戰經驗都不多。圖為解放軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

兩個大國在太平洋上的大規模戰爭，最大的特徵就是具備高度的不確定性，很多海戰的武器系統，從發明到現在都還沒在大規模軍事衝突中實戰過，對於突發因素做出快速反應，隨時調整計畫與方法成為能否取勝的決定性因素，在這種情況下，近十年來美國海空軍的實戰經驗幾乎是沒用的，也就是說沒有實戰經驗未必會成為解放軍的弱點，解放軍近年來在技術改裝、作戰訓練和改進部隊指揮系統的現代化也取得相當成就，所以也未必有證據證明解放軍比較弱。

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