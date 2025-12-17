　
爆炸衝擊波阻蛙人襲擊　福建艦四角設榴彈砲全向近程防禦

▲▼福建艦在四角部署12聯裝反蛙人發射裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

▲福建艦在四角部署12聯裝反蛙人發射裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘電磁彈射型航母福建艦服役已逾一個月，除艦載機群備受矚目外，艦載武器系統也陸續曝光。從近日公開的照片中可看見，福建艦艦體四角部署12聯裝反蛙人發射裝置，讓航母對周邊水域形成360°全向覆蓋的近程水下防禦體系。

這套被軍迷稱為「反蛙人榴彈炮」使用55毫米口徑榴彈，可在水面、水下與岸面環境中有效引爆，最遠射程達500米，同時能打擊水下60米深的潛入目標。榴彈爆炸形成的衝擊波可使蛙人失去行動能力，也能對微型潛航器、小型無人艇等水下與水面威脅形成有效壓制。

有別於遼寧艦、山東艦航母及055型導彈驅逐艦使用的10聯裝型，福建艦的12聯裝反蛙人系統採用彈炮合一設計，在發射管中央增設的一門30毫米單管機關炮，可應對低空慢速目標及近距離可疑小型飛行器，實現水上、水下與低空威脅的綜合作戰能力。

大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，隨著反蛙人榴彈炮的曝光，福建艦的五大艦載武器已被確認，包含4座12聯裝反蛙人榴彈炮、2座6聯裝324毫米反魚雷發射裝置 、24聯裝紅旗-10近程防空導彈、1130型 11管30毫米近防炮以及24/32聯裝122毫米多用途火箭系統，構成從水下、海面、低空至中空的 多層次自衛網絡，大幅提升福建艦在面臨複合威脅時的自我防護能力。

▼12聯裝反蛙人系統曾在珠海航展中亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼12聯裝反蛙人系統曾在珠海航展中亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

12/15 全台詐欺最新數據

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

