美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

▲美軍M4雪曼坦克，其實相當粗製濫造，戰後美軍根本不屑一顧。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

美軍坦克竟然用「10元」的庶民價格就可以買到，而且還成為廣大基層農友的犁田好幫手，到底是哪裡可以買到一批好便宜的坦克？其實一批坦克的來歷要從二次世界大戰說起，因為美國在二戰勝利後，生產過剩的坦克無處去，就開放10美元的價格給農民收購。

二次世界大戰期間雖然成為了最大的勝利者，但是由於當時的戰爭型態基本上還以量多取勝，所以美國當時生產的某些軍備科技水準其實不高，美軍根本不屑一顧，例如「M4雪曼」坦克，就是一個例子。

美國在二戰期間大量生產坦克與裝甲車，數量達到10萬輛以上，其中很多是應急生產的輕型坦克或中型坦克，以現代觀點來看根本不堪一擊，其中光是M4雪曼就生產了4.9萬輛，由於M4雪曼的油箱放在前面，很容易被擊中起火，所以美軍當時又給它取了一個綽號叫做「朗森打火機」，意思就是像打火機一樣，一點就著。

▲美軍M4雪曼坦克在二戰後10元就賣給農民犁田。（圖／翻攝自新浪軍事）



對於這類應急生產的坦克，雖然美軍在戰後承平時代就不屑一顧，在倉庫裡都放到發霉了，但是在當時那個恆念物力維艱，崇尚勤儉美德的年代，美軍想出了一個好方法，就是開放10元的庶民價格，讓廣大農友收購當作牽引機犁田使用，這才讓這批廉價坦克有了第二春。

據了解，10美元的購買力在1940年代大概相當於現代的600~1000美元，以就是大約18000~30000新台幣就可以買到一輛坦克來犁田。

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