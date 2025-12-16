狂射200發炮彈「膛炸」　泰國引進陸製VT-4坦克砲管飛了

▲網路流出泰柬邊境衝突中，泰國軍方自大陸引進的VT-4主戰坦克發生砲管爆裂事故。（圖／翻攝自Ｘ／＠T_90K）

軍武中心／綜合報導

泰柬邊境近日發生新一波邊界衝突，過程中傳出泰國軍隊中的VT-4主戰坦克發生膛炸意外，甚至流傳一張戰車砲管不翼而飛，車身徹底癱瘓的照片。面對外界質疑2017年從大陸引進的VT-4恐有「天生膛炸」的聲浪，泰國官方指出，該型坦克是在高強度作戰中，主砲持續開火後發生的爆裂。

《防衛部落格》（Defense Blog）報導，泰國皇家陸軍副發言人蘇克蘇瓦農上校（Richa Suksuwanont）證實了VT-4坦克發生砲管爆裂事故。他說，「根據初步推測可能有多種原因，因VT-4一直在持續作戰的狀態，期間一直是高強度射擊。」至於是否為造成坦克故障的主因，目前尚無法具體說明，軍械部門正在進行詳細的技術驗證。

據了解，這張引發國際關注的照片是由一名泰國部落客所曝光，迅速掀起各界對這款大陸出口的主戰坦克包含彈藥質量、炮管疲勞或維護等質疑聲浪。隨後一名自稱為泰國三等中士納德隆在網路上發文指出，這輛發生意外的VT-4，實際是連續打了200多發坦克炮彈，持續射擊才導致故障，但車內人員都安然無恙。

▼VT-4主戰坦克由中國北方工業公司研製生產。（圖／視覺中國CFP）

大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，VT-4車內的載彈量約為40發，持續發射200多枚125毫米炮彈，意味著這輛主戰坦克連續打光5個基數的彈藥，而中間幾乎沒有維護的間隙。他強調，一般坦克炮理論設計壽命大約為發射600發炮彈，但連續射擊條件下實際壽命僅為120-180發，這種高強度的炮彈發射頻率，泰國軍方相當於把主戰坦克當作自行火炮在使用，即使專業的自行火炮的炮管也是難以承受。

公開資料顯示，VT-4主戰坦克由中國北方工業推出專門供軍貿出口的第三代主戰坦克，為MBT-2000主戰坦克（VT-1）基礎上換中國產動力艙的升級改型，裝備一門高膛壓ZRT-98A型125毫米口徑滑膛坦克炮和1座機槍遙控武器站，主砲最高穿甲力達1000公厘厚度均質鋼材，同時也可發射反戰車飛彈，最大射程達5公里。