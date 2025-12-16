中國「高空幽靈」彩虹-7 首飛成功　對標美國RQ-180隱形無人偵察機

▲▼彩虹-7匿蹤無人機完成首次試飛，歷時約20分鐘。（圖／翻攝自CCTV中文）

軍武中心／台北報導

中國在高空隱形無人機「彩虹-7」（CH-7）近日已在中國西北部某機場成功完成首次飛行試驗。這款採用蝙蝠的飛翼布局的無人機，對標美國諾斯羅普·格魯曼公司的RQ-180無人機，被視為中國無人機技術從「非對稱作戰」邁向「高端隱形對抗」的重要突破。

根據中國官方媒體及《環球時報》等報導，此次首飛的主要任務並非展示全功能的作戰能力，而是集中於驗證無人機的基本空氣動力設計與核心控制系統。在測試過程中，CH-7 展現了高度的穩定性，成功完成了包括自主滑行、起飛、空中姿態控制、軌跡跟蹤以及自主降落等一系列關鍵動作。

中國航天科技集團（CASC）第十一研究院的工程師李建華在接受採訪時指出，CH-7 的構型使得其飛行測試的複雜度遠超傳統無人機。該機採用了無尾翼、高展弦比的飛翼（Flying Wing）空氣動力佈局。這種設計雖然極大增強了飛行器的續航能力和隱形性能，但也同時帶來了方向穩定性控制與系統集成的巨大挑戰。因此，首飛的成功不僅是對機體結構的考驗，更是對中國在飛控演算法與隱形氣動佈局融合技術上的一次重要肯定。

值得注意的是，CH-7 的發展歷程，也隨著作戰需求而不斷改變。該機型最早於2018年珠海航展以全尺寸模型的形式亮相，當時外界普遍推測其為一款兼具偵察與打擊能力的無人作戰飛機（UCAV），原計畫於2019年首飛，但經過大幅修改，取消原有的武器艙設計，轉而追求極致的隱形與長航時偵察能力。

此一變化，在機身規格的變化上體現得尤為明顯，亦即翼展從最初的22公尺大幅增加至27.3公尺，呈現出更加寬廣而扁平的輪廓；同時，最大起飛重量由13噸減至8噸，顯示新改款擁有更長的翼展、更輕的機身，意味著 CH-7 已演變為一款專注於高空滑翔與長時間滯空的戰略偵察平台。

目前數據顯示，CH-7 的巡航速度約為0.5馬赫，實用升限可達16,000公尺，最大滯空時間為16小時，偵察半徑分析可超過2,000公里。這種性能指標使其成為名副其實的「高空幽靈」。

作為一款對標國際頂尖水準的隱形無人機，CH-7 為了最大程度地減少雷達截面積（RCS）和紅外信號，CH-7 的空氣進氣口被巧妙地設置在機身上表面，而引擎排氣口則採用了半隱蔽式設計，有效遮蔽了發動機葉片與高溫尾焰。機身整體呈現光滑的流線型，完全摒棄了垂直尾翼，消除了傳統飛機上最大的雷達反射源。

此外，報導指出 CH-7 在機身的高反射區域（如機翼前緣）採用了先進的雷達吸波結構材料。對於機身上的進入面板、起落架艙門以及內部艙室，均進行了嚴格的低可觀察處理，甚至連機體表面的螺絲等緊固件也經過特殊工藝處理，確保表面平整度。

至於在作戰定位上，專家分析指出，CH-7 並非設計用來作為現代戰鬥機的「忠誠僚機」參與近距離空戰，因為亞音速的飛行速度，限制格鬥能力。相反，它的核心價值在於作為戰場的「眼睛」與「信息節點」。

在未來的作戰體系中，CH-7 預計將部署於有人駕駛打擊平台或地面導彈部隊之前。憑藉卓越的隱身性能與高空優勢，它能夠悄無聲息地穿透對方防空識別區，深入高風險區域進行長時間的戰場監視與情報偵察。其強大的機載任務載荷，包括高性能可見光、紅外傳感器及合成孔徑雷達，甚至具備偵測大型水面艦艇的能力。

一旦鎖定高價值目標，CH-7 將通過抗干擾的數據鏈，將目標座標與影像即時傳送給後方指揮單位，為遠程精確打擊武器提供中途修正或末端引導。這種「偵察-打擊」分離的模式，將極大提升解放軍在反介入/區域拒止（A2/AD）環境下的作戰效能。

▲「九天」無人機在陝西蒲城完成首飛任務。（圖／翻攝自中國航空工業集團官網）

國際軍事觀察家普遍認為，基於其長航時、高隱身及穿透性偵察的任務特徵，CH-7最直接的對標機型是美國諾斯羅普·格魯曼公司的RQ-180無人機。RQ-180的翼展40米，最長航時24小時，被視為美國空軍最機密的戰略資產之一，同樣採用飛翼設計，專門用於在高威脅空域執行情報、監視和偵察（ISR）任務。

隨著 CH-7 進入後續的飛行性能包線驗證及任務載荷測試階段，中國的無人作戰體系正變得日益立體化。與此同時，被稱為「空中航母」的巨型通用無人機「九天」也於近日完成首飛，加上各類「忠誠僚機」、無人作戰車輛的亮相，顯示出中國正致力於構建一個包含高空隱形偵察、中低空打擊、蜂群作戰在內的完整無人作戰生態系統。