《日韓軍情協定》剩20天到期！南韓想分手　美國施壓：北京、莫斯科樂壞了

▲安倍晉三與文在寅於曼谷東協峰會簡短會談。（圖／青瓦台）



記者林彥臣／綜合報導

因為日韓貿易戰而衍生出的軍事矛盾《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）存續問題，即將在20天後（23日0時）到期，南韓方面則傾向協定到期後與日本分手，美方對此出面強力施壓南韓方面撤回到期後分手決定，強調做出這樣的決定會讓北京、莫斯科還有平壤方面「樂壞了」。有分析認為，接連舉行的韓美日三國間連鎖會談將成為決定GSOMIA命運的最後分水嶺。

南韓總統文在寅與日本首相安倍晉三，4日出席東南亞國協（ASEAN）與中日韓領袖峰會，在泰國曼谷進行日韓貿易戰後睽違13個月的首度面對面會談，進行11分鐘的會談，會中重申兩國須透過對話解決現況的立場。

正在日本訪問的美國國務院負責日韓事務的助理國務卿幫辦馬克.納珀（Marc Knapper）2日在接受日本媒體的採訪時說，包括GSOMIA在內，日韓兩國之間對立的長期化給美日韓聯盟產生了負面影響，「北京、莫斯科、平壤樂壞了」。

美國駐日本大使館方面也在同一天表示，明確告訴南韓政府，GSOMIA的結束會給美國的國家利益造成負面影響。美國國務院高級官員紛紛出面接連施壓，稱GSOMIA的終結只會對中國、俄羅斯和北韓有利。

根據南韓媒體《東亞日報》報導，韓美圍繞GSOMIA的溫差，在2日（當地時間）於泰國舉行的次長級磋商中也顯露無疑，就美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿戴維•史迪威（David Stilwell）和南韓外交部部長助理尹淳九的磋商結果，美國國務院表示，「再次確認了美日韓三角合作的重要性。」相反，南韓外交部卻表示，「請求美國在改善韓日關係的過程中發揮可能的作用」。

▲南韓終止GSOMIA，可能成為美國提高駐韓美軍防衛費的重要原因。（圖／翻攝自35th Air Defense Artillery Brigade）



圍繞GSOMIA事態的解決方法，也有分析認為，如果美日韓三國間依然存在著巨大隔閡，這種空轉狀態將一直持續至協定到期。青瓦台表示，由於日本在解決韓日矛盾問題上繼續態度消極，因此將堅決奉行不解決出口限制問題就「絕對不能」延長GSOMIA的方針。

不過，隨著GSOMIA到期日漸逼近，南韓國內也掀起另一種聲浪，美國將會出現「南韓破壞美日韓三角安保合作」的責任論，它還將成為明年駐韓美軍防衛費分擔額磋商中進一步增加南韓額度的主要原因等，南韓將承擔全部後果。

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