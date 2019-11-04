時隔13月！文在寅與安倍貿易戰爆發後首度會談　友好對話11分鐘

▲ 安倍與文在寅於曼谷東協峰會簡短會談。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，兩國紛爭延燒數月以來，南韓總統文在寅及日本首相安倍晉三今（4）日首度面對面會談。二位元首都為出席東南亞國協（ASEAN）與中日韓領袖峰會出訪泰國曼谷，當地時間今天上午8時35分至46分間於場邊進行11分鐘會談，重申兩國須透過對話解決現況的立場。

南韓青瓦台發言人高旼廷稍早透過書面簡報宣布，文安二人都認為日韓關係相當重要，再次確認兩國須透過對話解決問題的原則。有鑑於日韓兩國近來透過外交部等官方管道展開協議，他們也期望找出改善雙方關係的實質方案。文在寅在會談中提議，「若有必要的話，可以安排高層會談。」安倍則回應，「以所有可能的方法努力找出解決方案吧。」

高旼廷說明，文在寅在東協與中日韓領導人峰會前，與印尼、越南、柬埔寨、寮國及緬甸等國領袖會談，接著招呼稍晚抵達的安倍坐在他身旁，展開談話。安倍態度相當友善，會談氣氛則嚴肅真摯。二人時隔許久的對談是否能成為化解日韓僵局的契機，格外受到關注。

《韓聯社》指出，儘管並非正式峰會，但這是文在寅與安倍2018年9月在美國紐約聯合國大會場邊會談以後，時隔13個後首度對話。二人3日晚間在東協峰會晚宴上與多國領導人一同拍攝合照，但並無交談，僅握手約8秒左右；6月在大阪20國集團（G20）峰會上見面時也僅尷尬握手。

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