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再推「惠台26條」　民進黨：大選前釋放，國中生都不會上當

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▲▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會,民進黨發言人李晏榕。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨發言人李晏榕。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國台辦和發改委4日再發布「惠台26條」，提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，還開放未來台灣人可在大陸外館尋求領事保護。對此，民進黨指出，在台灣選前釋放出這26條措施，「是中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當」。

民進黨表示，措施越多騙越多，中國去年祭出的「對台31項措施」，實際成效不彰，如今在台灣大選前再放出「26條措施」，企圖拉攏台灣投資。民進黨政府之前已一再提醒，中國正有計畫性地介入台灣選舉，各界應該提高警覺，在台灣選前釋放出這26條措施，是「中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當」。

民進黨又稱，儘管中共祭出「31條」，但據經濟部投資審議委員會今年統計，2018年台商赴中投資金額較2017年同期減少8.2%；赴中國工作和求學的台灣民眾也在逐年衰退，所謂的「優惠措施」完全不敵中國嚴重衰退的經濟環境。

「1997年香港回歸後，中共同樣曾企圖透過各種優惠措施，為收買香港人，給予香港人民和中國人民的同等待遇和各種經濟優惠」，但實際上，香港在一國兩制下，如今已是優惠盡失，弊多於利，民進黨說，他們對香港政府不斷對人民暴力相向感到怵目驚心，更不容許中國複製這樣的命運在台灣人身上。

▲▼針對大陸國台辦、發改委公布的「26條措施」，民進黨回應了。（圖／翻攝民主進步黨官網）

▲針對大陸國台辦、發改委公布的「26條措施」，民進黨回應了。（圖／翻攝民主進步黨官網）

「中共享要把香港那一套『一國兩制』下的同等待遇複製在台灣方案上，台灣人民不可能上當」，民進黨提到，「中共在國際上處處打壓台灣參與的國際社會」，甚至封殺台灣專業人士的交流和比賽，壓縮台灣國際空間的行徑，「完全是惡霸行為」。

如今突然在台灣大選前要提供外館協助，也未曾和台灣官方有任何正式協定，民進黨強調，此舉無異是將台灣人民當成中國人民的一部分，是「極度輕藐與不尊重的行為，我們感到非常不以為然」；「中共一字一句只想把台灣鎖進『一國兩制台灣方案』的框架中，台灣社會自有判斷。」

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