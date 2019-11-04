韓國瑜借派出所上廁所遭拒「竟憋尿2hrs」　桃園警：子虛烏有

▲陳學聖指責桃園警方以行政中立拒絕韓國瑜到警所上廁所。（圖／擷自陳學聖臉書）

記者楊熾興／桃園報導

針對立法委員陳學聖指桃園警方以「行政中立」為由，拒絕前來造勢的國民黨總統參選人韓國瑜到派出所借上廁所，桃園市政府警察局澄清「子虛烏有」，並強調警方謝絕候選人到辦公處所從事選舉活動 ，但韓國瑜借用廁所「與選舉無關，絕無拒絕他如廁一事」。

▲韓國瑜大力輔選陳學聖。（圖／擷自陳學聖臉書）

陳學聖表示，10月31日韓國瑜參加平鎮區的後援會活動前，表明想要上廁所，卻繞來繞去沒前往鄰近的龍岡派出所，他質疑警方以「行政不中立」為由拒絕韓如廁，讓韓國瑜因此憋尿2個多小時。

對於陳學聖指責，桃園警方強調，韓國瑜在桃園市造勢，警方依行程安排前導車輛，並規劃會場安全維護事宜。至於韓國瑜若有生理需求，都由韓國瑜車隊自行選擇臨時停車地點或告知警方，由警方安排的前導車輛協助引導，「絕無以行政中立拒絕韓國瑜借用派出所內廁所一事」。

警方說明當天韓國瑜第一次上廁所，他的車隊自行停靠加油站，第二次就是由警方引導到仁愛派出所如廁。第三次韓國瑜一行人想趁如廁時，順便休息一下，警方考慮下午4點多龍岡派出所前沒有停車空間，希望韓國瑜車隊前往附近的賣場停車場，被婉拒才未在龍岡派出所上廁所。

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