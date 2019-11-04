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派出所「卡韓」拒借廁所？　韓國瑜親口證實：憋尿跑行程

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記者王致凱／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜10月31日於桃園參加選舉行程，傳出在平鎮區遭警方拒絕借用派出所廁所。桃園市警局駁斥絕無拒借廁所之事，但韓國瑜親自向媒體表示，當天車隊「繞來繞去」，感覺不太願意帶他去龍岡所上廁所，所以當時只好「憋尿」跑行程。

▲▼韓國瑜桃園 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲派出所「借廁所」風波，韓國瑜接受電視媒體訪問證實當天憋著跑行程。（圖／記者羅婉庭攝）

還原韓國瑜當天在桃園的行程，上月31日上午11時左右，韓國瑜車隊從慈湖前往角板山途中，先在路旁加油站借用廁所，下午3時許從八德往中壢時，進入桃園仁愛派出所借廁所，但下午4時許從中壢前往平鎮，路過桃園龍岡派出所想借用廁所，卻被警方婉拒。

當天陪同韓國瑜跑行程的國民黨立委陳學聖認為，可能是韓國瑜當天稍早前往仁愛派出所時「太受歡迎」，讓警方高層「有意見」，所以隨後在龍岡派出所才吃了閉門羹。

桃園警方則表示，當天是因為龍岡所沒有空間停車，才引導車隊至附近停車場，但建議被韓國瑜車隊拒絕，嚴正否認有拒借廁所情事。桃園市警局平鎮分局長李建民也在臉書留言澄清，當天韓國瑜車隊提早30分鐘抵達會場，警方建議車隊可先在龍岡福利站後方稍做休息，且下車點旁就有福利站廁所可供使用，但車隊選擇在龍岡地區繞行，此外當天警局和派出所也未接到韓國瑜車隊想借用廁所的需求。

不過，韓國瑜4日仍向中天新聞表示，當天警方「大概意思也不太願意帶我們去派出所，一直帶我們繞來繞去，後來到最後沒有辦法我們就靠在路邊啦，就是這樣子。」韓國瑜補充說，所以當天只能暫時「憋著」。韓國瑜隨行秘書趙子淵也說，根據隨扈轉達的說法，警方當時以「行政中立」為由婉拒。

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▼平鎮分局長李建民澄清，龍岡派出所絕無刻意拒絕韓國瑜借用廁所。（圖／翻攝自臉書）

▲▼平鎮分局長李建民澄清，龍岡派出所絕無刻意拒絕韓國瑜借用廁所。（圖／翻攝自臉書）

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