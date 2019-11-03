「橘子運動」吹到新竹外！林智堅輔選送一箱大桔大力幸運物　背後故事曝光

▲橘子箱上有林智堅的肖像漫畫，還寫有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」。（圖／新竹市政府提供）

記者陳俊宏／新竹報導

「全台最年輕市長」新竹市長林智堅輔選跑透透，有別於傳統選舉場贈送菜頭、包粽等吉祥物，他展現創意，特製超接地氣橘子水果箱當「輔選幸運物」；乍看與一般水果箱相似，但仔細看上面印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」，還有他的肖像漫畫及超有力「勝」字，祝福邀請他站台的參選人「大桔大力」、高票當選。不少現場參與民眾看到都大讚「有哏」、「創意破表」、「這個厲害」。

林智堅2日受邀到屏東與南投為立委參選人鍾佳濱、蔡培慧站台，客製化橘子箱首度亮相，上面還印有鍾與蔡的名字，祝福他們票票入軌前進立院，成絕無僅有的吉祥物。

除了特製接地氣橘子箱給祝福，「五星市長」林智堅也主動邀請蔡培慧開直播煮五星級長輩料理。林在直播中說了「輔選幸運物」橘子箱背後的故事，當初他選舉直播都以吃橘子收尾，許多支持者以為他喜歡吃橘子，紛紛送橘子到競選辦公室，不久整個辦公室堆滿橘子。

▼林智堅替蔡培慧站台，送上「大桔大力」。（圖／新竹市政府提供）

林智堅說，看到這些橘子就代表一個個祝福，他要把這些祝福送給其他參選人，祝他們順利當選。蔡培慧看到橘子箱也開心地說「超勾椎」，相信這個橘子箱的祝福可以讓她前進立院。

林智堅表示，看到蔡培慧委員回到家鄉參選，就讓他想到2014年也投入一場大家都不看好的選舉，但他以「少年人跌倒再站起來就好」的精神，努力當上市長；他在蔡培慧委員身上也看到這股勇敢與熱情，希望大家支持願意捲起袖子、為家鄉做實事的立委。

林智堅的幕僚透露，這次立委選舉，許多參選人陸續成立競選總部或有造勢活動，林智堅受邀參加，因認為送好彩頭、包粽太過傳統，跟幕僚討論後決定延續「橘子運動」。幕僚指出，設計紙箱圖案，請在地紙箱工廠客製化固定的紙箱版型，在幫邀請他的參選人站台前，會請紙廠印上對方的名字，再到果菜市場採購，裝滿整箱橘子，在站台造勢時，送給對方祝福「大桔大力」。

林智堅的幕僚說，一個紙箱約100多元，一箱橘子約350元，卻是獨特的選舉吉祥物。林智堅有受黨籍立委參選人邀請，就會為對方準備一箱專屬的「大桔大力」橘子，充滿創意也成為話題。

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