韓國瑜拋「學貸免息」遭蘇貞昌批不負責任　藍委：韓勝選一定執行

▲國民黨團召開「莫忘世上苦人多！力挺學貸免息」記者會 。（圖／立法院國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「就學貸款免利息」政見，遭行政院長蘇貞昌批評「政客選前大喊向政府借錢不用還，是不負責任的舉動」，藍委曾銘宗3日痛斥，蘇貞昌沒搞清楚就故意抹黑，韓的政見是「免息」，不是「免還」，呼籲他應該拿出政治良心、全力支援，並強調若韓國瑜勝選，一定會落實執行這項政見。

韓國瑜日前提出「就學貸款免利息」的政策構想，引起熱議，卻遭到教育部質疑，恐讓沒急迫需要的學生貸款「套利」。對此，韓國瑜3日凌晨在臉書發文，痛批教育部是把台灣孩子都當成賊嗎？並強調出國交換不是有錢人家的專利。

立法院國民黨團3日召開記者會，曾銘宗指出，107年底總共有87萬人申請學貸，平均學貸額度是21萬2千元，金額不多，但截至今年8月底，有39萬8千人繳不起學貸，「台灣低薪情況讓這些年輕人繳不起學貸，被註記信用有問題，無法與銀行做後續往來，希望蔡總統看到這慘痛的情況。」

韓國瑜公布學貸免息的政策後，蘇貞昌當時回應，「如果政客選前突然大喊向政府借錢不用還，這是不負責任的舉動」。曾銘宗批評，「問題沒搞清楚還故意抹黑，我們是『免息』，不是『免還』，蘇院長不支持這麼好的政策也就算了，還故意抹黑…」

曾銘宗接著舉出，蘇貞昌自4月18日上任以來所有的政策買票清單，總共有21項，超過3223億，包括廢除印花稅、高鐵南延554億，高鐵延伸宜蘭955億等，「這些好的交通建設我們都贊成，但都沒有經過相關環境影響評估就對外宣布，完全是政策買票。」

曾銘宗說，學貸一年只有40億補貼，蔡政府卻不願意做，希望蔡英文、蘇貞昌拿出一點政治良心，全力支援、落實執行韓國瑜的學貸免息政見，並強調若韓國瑜勝選，一定會全力落實執行。

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