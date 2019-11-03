記者遭韓粉指1450　蔡英文：不公平！媒體辛苦了

▲蔡英文出席張宏陸造勢晚會。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者蔡文鈴／台北報導

一名「網紅」韓粉到民進黨立委參選人造勢場合，並隨意闖入媒體發稿區指記者是1450，在網路上掀起討論。對此，總統蔡英文3日受訪表示，「網紅說法不公平，希望更謹慎，媒體辛苦了」。

這位韓粉在影片中開心的介紹「這群寫稿的年輕人是1450」，也將鏡頭對著記者的「電腦螢幕」拍攝，將記者的名字、新聞內容、螢幕都呈現在她的畫面中。

從韓粉上傳的影片中可看到，有人拉著她說「那邊有一群年輕人用電腦在打字，不知道他們在幹嘛。」於是就湊過去拍攝，然後說「有沒有看到這年輕人用電腦打字，1450」，甚至未經同意將記者尚未發出去的稿子，透過直播畫面傳送出去，之後韓粉突然恍然大悟的問，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」

韓粉離開後還跟其他人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

事後，該名韓粉的行為引發媒體眾怒，而她也將原本標題「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」，並在臉書澄清，確實講「記者」比較精準，「抱歉呀，韓市長場合真的從沒見過呢。」

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