韓粉稱記者1450引眾怒　坦承改標：抱歉呀，韓國瑜場合真的從沒見過呢

▲韓粉到民進黨立委參選人造勢場合。（圖／翻攝YouTube）



政治中心／台北報導

一名「網紅」韓粉到民進黨立委參選人造勢場合，並隨意闖入媒體發稿區指記者是1450，在網路掀起眾怒。該韓粉隨後也更正標題，並發文表示，「抱歉呀，韓市長場合真的從沒見過呢。」

這位韓粉在影片中開心的介紹「這群寫稿的年輕人是1450」，也將鏡頭對著記者的「電腦螢幕」拍攝，將記者的名字、新聞內容、螢幕都呈現在她的畫面中。

從韓粉上傳的影片中可看到，有人拉著她說「那邊有一群年輕人用電腦在打字，不知道他們在幹嘛。」於是就湊過去拍攝，然後說「有沒有看到這年輕人用電腦打字，1450」，甚至未經同意將記者尚未發出去的稿子，透過直播畫面傳送出去，之後韓粉突然恍然大悟的問，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」

▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）



韓粉離開後還跟其他人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

事後，該名韓粉的行為引發媒體眾怒，而她也將原本標題「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」，並在臉書澄清，確實講「記者」比較精準，「抱歉呀，韓市長場合真的從沒見過呢。」該韓粉也說，她自己從未自稱韓粉第一直播主，「1450，我不知道？我說我不知道囉，大家真的很敏感呀」。

▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）



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