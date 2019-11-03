韓國瑜拋學貸免息遭疑「套利」　蘇貞昌：政策不是想到哪講到哪

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「就學貸款免利息」政策，引發教育部質疑有「套利」之嫌。對此，韓國瑜2日晚間在臉書批評教育部把孩子當賊；行政院長蘇貞昌3日早上受訪時表示，政策不是想到哪講到哪。

韓國瑜批評教育部質疑套利，很明顯根本不食人間煙火，「教育部是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？

蘇貞昌指出，總統蔡英文一直在照顧年輕人，從上任時對0到6歲兒童的預算不到新台幣200億元，現在超過600億；且對年輕人的照顧，各方面都有做，不管是學貸，或是其他福利政策，「不是參選人想到哪裡、講到哪裡。」

蔡政府宣布，明年1月9日蘇花改全線如期通車，由於適逢2020大選遭質疑是政策買票。對此，蘇貞昌表示，一條路不是一天就能開通，不是上級說哪天通就哪天通，不是政府下令何時通車，是辛苦的工作人員一寸一寸做到，應該給工作人員多點鼓勵、少點口水，進步會更快。

▲韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

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