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韓粉闖媒體採訪區開直播　指「寫稿的年輕人是1450」引眾怒　

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▲▼韓粉亂入媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）

▲韓粉闖入媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文2日下午到板橋替立委參選人張宏陸站台，現場人潮眾多。現場一位知名「韓粉」闖入媒體發稿區，並直接拍攝記者工作狀況、電腦螢幕、新聞稿件、名字等，隨後也將過程上傳影片，標題為「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，指涉他們是「1450」網軍，引起媒體記者們不滿，隨後她也將標題改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」。

這名韓粉在影片中開心的介紹「這群寫稿的年輕人是1450」，也將鏡頭對著記者的「電腦螢幕」拍攝，將記者的名字、新聞內容、螢幕都呈現在她的畫面中。

從韓粉上傳的影片中可看到，有人拉著她說「那邊有一群年輕人用電腦在打字，不知道他們在幹嘛。」於是就湊過去拍攝，然後說「有沒有看到這年輕人用電腦打字，1450」，甚至未經同意將記者尚未發出去的稿子，透過直播畫面傳送出去，之後韓粉突然恍然大悟的問，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」

韓粉離開後還跟其他人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

在記者們得知影片上傳網路，也被指涉是「1450」後，在臉書抒發情緒表示，「某粉這種行為真的很噁心」，「身為一個記者，我很單純的在新聞現場處理新聞、做好我的工作，卻得被說是1450，我認真無法理解。」同時，在媒體圈也掀起眾怒；隨後她也將原本標題「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」。

對於該韓粉的作為，韓國瑜競選辦公室稍早也回應，表達不認同，認為應尊重媒體記者工作，媒體在採訪和寫作，是監督政府的第四權，不應受到任何的干擾，不管報導角度為何，都應予以尊重，並強調「愛與包容的態度，希望不同立場的支持」。

▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）

▲▼韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）

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