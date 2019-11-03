高嘉瑜要阿扁找韓國瑜特赦　陳昭姿提5問：原來你對蔡英文缺乏信心





▲高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

針對民進黨籍立委參選人高嘉瑜批評前總統陳水扁，不要因為蔡英文沒特赦他，就三番兩次汙衊民進黨，還說不如請國民黨總統參選人韓國瑜當選後考慮特赦他。對此，一邊一國行動黨發言人陳昭姿提出「五問高嘉瑜」，質疑高嘉瑜要陳水扁向韓國瑜喊話，根本是認為2020年韓國瑜會當選總統，「原來妳對蔡總統如此缺乏信心。」

陳昭姿3日晚間提出「五問高嘉瑜」，第一是高嘉瑜說陳水扁不斷攻擊蔡英文，那「請問妳知道某泛綠政黨認定陳總統支持蔡英文，因而攻擊陳總統與一邊一國行動黨嗎？」第二，高嘉瑜說陳水扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜，「為何妳不說，是陳總統栽培了蔡總統，還給她好幾張門票上層峰，包括陸委會主委，不分區立委，與行政院副院長，尤其是介紹她入黨，才有後來的競選黨主席與代表黨競逐總統大位。」

陳昭姿說，第三，高嘉瑜說未來的總統可以考慮把陳水扁關回去，但「妳可知道當陳總統帶領同志攻上頂峰時，妳的同黨同志有多少人因此名片上的抬頭再上一層樓？」第四，高嘉瑜要陳水扁放下屠刀，「請問陳總統執政時代，殺害過什麼人？心中有什麼嘴巴說什麼，難道屠刀是在妳心中手上嗎？」

最後，陳昭姿表示，高嘉瑜要陳水扁向韓國瑜喊話，看有沒有機會能特赦，「那我明白了，妳根本認為2020年韓國瑜會當選總統，原來妳對蔡總統如此缺乏信心。」

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