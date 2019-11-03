韓國瑜「征服宇宙」被笑　李佳芬：不相信的人才是草包





▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者袁茵／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬3日在台中進行「佳芬講堂」，談及韓國瑜日前因說出「征服宇宙」結果被外界嘲笑，她認為，如果認為宇宙沒辦法征服，那那個人就是一個草包，並以小說《時光旅人》為例，認為征服宇宙一點都不是在開玩笑。

李佳芬提及自己過去創立雙語學校時，校訓就是「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，沒想到「征服宇宙」被很多人嘲笑，但「如果還認為宇宙無法征服，那那個人才真是一個草包！」

李佳芬表示，有一本科普小說叫《時光旅人》，裡面談的就是時空穿越，身為科學家的作者要發表此書時很緊張，但拿出來之後發現全世界已經在談時空穿越了，因此這本書後續寫說，已經有找到經費製作時空穿越的模型機，「所以讀完這本小說的時候，我就跟孩子分享說，『你們這個年紀應該可以看得到！有機會！』」

李佳芬說，那本小說寫說，若20世紀是太空旅行世紀，那21世紀就是時空穿越的世紀，「所以各位，征服宇宙一點都不是開玩笑！我們必須要有這樣的觀念，如果你沒有這樣的觀念，因為如果你沒有接觸，那就會覺得是玩笑，但如果你接觸，你就會發現，你還笑他的話…挺危險的！」

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