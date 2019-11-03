韓粉指「記者是1450」　李正皓轟：無知、荒謬、低級當有趣

▲韓粉到民進黨立委參選人造勢場合。（圖／翻攝YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

一名韓粉2日晚間到民進黨立委參選人張宏陸的造勢晚會，隨意闖入記者的媒體發稿區開直播，甚至還指稱他們是1450，讓記者覺得相當無奈。對此，被指抹黑國民黨總統候選人韓國瑜遭到開除的黨員李正皓在臉書表示，韓粉的行為離譜，「無知、荒謬、低級當有趣。」

李正皓表示，有一位死忠韓粉（高鈞鈞）去民進黨立委的造勢場合直播，並跑去「媒體發稿區」偷偷拍攝記者發稿內容，且在直播時公然說出「有沒有看到這群年輕人在用電腦打字？」、「來1450（網軍）」、「是不是？我不知道？」等影射記者是網軍的對話。

李正皓覺得離譜的是，即便當場有記者跟這位韓粉解釋這是記者在發稿，但這位韓粉依舊在youtube影片標題直接使用「網軍現場作業」作為標題。他批評「無知、荒謬、低級當有趣，在這短短的幾分鐘影片中，我腦袋裡出現的只有上述這些詞。」

李正皓說，魑魅魍魎一直都存在，但是韓國瑜的出現，才讓魑魅魍魎得以離開陰暗，張牙舞爪的在世人面前耍橫；還是因為魑魅魍魎的橫行，造就了韓國瑜參選總統這樣一個史上最大的荒謬？「上述問題我真的無解，但我真心希望1月11日趕緊來到，我們唯一能做的就是用選票，還台灣、還藍營一個朗朗乾坤。」

▲韓粉闖媒體採訪區，指記者是1450。（圖／翻攝YouTube）

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