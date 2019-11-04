韓國瑜3日消失整天！深夜臉書突然「公開洗內褲」…韓粉看呆了

▲韓國瑜3日深夜公開行程，讓韓粉看呆。（合成圖／翻攝韓國瑜臉書、記者黃克翔攝）



記者柯振中／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜「請韓假」投入選戰，但3日整天都沒有公開行程，讓許多人好奇他的動向。直到3日深夜，韓國瑜才在臉書上「公開行程」，原來事在家裡洗衣服，讓許多韓粉直呼，「今天都沒看到韓總，好不習慣！終於看到這洗衣影片，我笑了……耶耶耶！」

韓國瑜在影片開頭時說明，由於跑了2天，家裡累積了一堆待洗的衣服，因此今天趁著空檔，一起做個清洗，「身為總統候選人，衣服髒了，時常還是要自己洗。」

韓國瑜指出，他對洗衣服有一套自己的SOP，跟一般人可能有所不同，「像我一定要用手，把手帕、襪子清洗一下。」韓國瑜說，由於平常時常握手、擦手、擦汗，所以手帕一定要手洗；自己洗衣服的速度、姿勢相當流暢，「一看就知道時常洗衣服的樣子。」

▼韓國瑜在家洗衣服。（合成圖／翻攝韓國瑜臉書、記者黃克翔攝）



最後，韓國瑜把洗衣籃拿到陽台，準備丟進洗衣機時說到，衣服一定要抖開來，絕對不能一團凹在一起，「內褲就不給大家看了」，最後再倒入清潔液，按下洗衣機開關，就大功告成了。

雖然韓國瑜3日沒有公開行程，但貼出的洗衣影片也讓許多韓粉為之瘋狂。許多韓粉紛紛回應，「辛苦了，好男人，堅定支持韓國瑜」、「喜歡韓巿長的言行，很幽默又可愛太棒了十全十美的好男人」、「辛苦了！要保重身體，挺您挺到底，加油」、「體貼入微的老公，佳芬很幸福」、「今天都沒看到韓總，好不習慣！終於看到這洗衣影片，我笑了……耶耶耶」。

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▼韓國瑜手上拿著白色內褲。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



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