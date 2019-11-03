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一定送大學生出國交換　韓國瑜：政府要為年輕人鋪路

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▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜承諾，當選總統後，一定送學生出國交換一年。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「補助交換生」的政見後在社會上引發熱議，外界也開始關注他的青年政策。韓國瑜2日在臉書表示，比起到處蓋蚊子建設，投資下一代其實是更重要的，把大學生送出去交換一年的政策，他上任後一定會做到！

韓國瑜表示，這幾次青年座談，他一直誠懇面對每一位青年朋友對於未來的困惑，也表達出對未來和大環境的擔憂，其中大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」。

韓國瑜說，能夠引起社會各界廣大的迴響與討論，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的，「這是正確的方向，是台灣未來必須要做，而我一定會做的。」

韓國瑜回憶，他在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費，他相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

▲台大校園。（圖／記者張一中攝）

▲交換學生能夠幫助學生拓展國際視野。（資料照／記者張一中攝）

「教育部所提出的套利質疑，很明顯根本不食人間煙火」，韓國瑜批評，蔡政府的教育部是把台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？

韓國瑜指出，看看民進黨政府這短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，他寧願把這些錢拿來投資下一代。

韓國瑜說，他認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。我也一再強調，讓大學生出國交換是非常重要的，因為少子化的台灣，人才是台灣的最大資產，是我們必須大力投資的方向。

「我認為我是務實看待青年發展與創業的候選人，我們這一代要交棒給下一代」，韓國瑜說，現在這群年輕人，將主導台灣未來30年的經濟發展，所以政府要為年輕人鋪路，讓出國交換不是有錢人家的專利，讓年輕人拓展世界觀、結交國際朋友、「勇敢」挑戰自己、把新觀念帶回台灣，他相信台灣未來一定無可限量。

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