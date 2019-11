萬聖節7歲女童「扮小蜜蜂」上街要糖　遇槍擊「頸、胸中彈」兇手仍在逃！

▲芝加哥一名7歲女童上街玩「不給糖就搗蛋」慶祝萬聖節,竟被流彈波及。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國芝加哥(Chicago)一名7歲女童31日穿上「小蜜蜂」的服裝,與家人上街參加「不給糖就搗蛋」(Trick-or-Treat)活動,慶祝萬聖節,卻遇到槍擊事件。她無辜受到流彈波及,脖子、胸部各中了一槍,被緊急送往醫院,情況相當危急。據了解,警方仍在追捕逃逸的槍手。

7-year-old girl shot in chest while trick-or-treating 3700 block of West 26th Street, Chicago - coverage: https://t.co/M6S3wNtMmF pic.twitter.com/Jp4VkbAlZE

綜合《每日郵報》、《芝加哥太陽報》報導,女童裝扮成小蜜蜂,與家人一起上街玩「不給糖就搗蛋」,大約下午5時30分卻被槍擊,頸部與胸部中彈,身受致命傷,雖然立刻被送醫急救,但至今仍沒有脫離險境。

《紐約時報》報導,警方表示,3名嫌犯當時正在追趕一名31歲男性,在過程中拔槍開火,打中對方的左手,但流彈卻波及到一旁的無辜女童。警局發言人古烈爾米(Anthony Guglielmi)指出,小女孩應該不是目標,而是「意外的受害者。」

BREAKING NEWS: shots fired near 26th and Lawndale in Little Village neighborhood. Reports of a girl injured. She received help at nearby business. @cbschicago pic.twitter.com/P6IoIAbqNw