　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

▲▼愛情,分手,失戀,火車站,轉換,自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理師指出，人生如火車，有人會陪你一程、有人會在下一站下車；分手不是失去，而是旅程的轉向，讓彼此都能去到真正屬於自己的目的地。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

失戀時，身旁的人總會丟給你幾句老掉牙的安慰台詞：「天涯何處無芳草」、「關了一扇門，自然會有另一扇窗打開」。雖然聽起來老梗，但在心碎時刻，這些話偶爾能讓人覺得被理解、被支持。而近期國外網站《Bustle》分享在TikTok上爆紅的「火車站理論（Train Station Theory）」，也因其帶來的療癒視角，成為許多人走過分手低潮時的精神解方。

火車站理論是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

火車站理論認為，人生就像一輛沿著彎曲軌道前進的火車，每到一個站，就會有人上車、有人下車，象徵每段關係都有期限。並不是每個人都會陪你到終點，有些人只在特定階段陪伴你、陪你成長，然後在屬於他們的下一站轉身離開。

執業心理治療師、Lisa Chen & Associates Therapy創辦人Lisa Chen表示，「這個比喻提醒我們，人生中的連結會不斷變動，有些人是陪你走一輩子的、有些人只會短暫停留。」它為「離別本來就會發生」提供了一種更溫柔的理解方式。

▲▼愛情,分手,失戀,火車站,轉換,自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

它為什麼特別適合「處理分手」？

有些分手理由明顯：外遇、感情變淡、距離拉大，你很清楚為什麼他不再適合你。但更多時候，結束是悄無聲息的，像是價值觀不再相同、人生方向產生歧異、不想再拖著一段看不到未來的關係。就像影集《吉爾摩女孩》裡Rory和Jess的分手：並不是大吵大鬧，只是當感覺錯開的那瞬間，一個人選擇下車，另一個人繼續往前。

Lisa Chen說，許多感情的分開其實都是這樣發生，例如你升遷、他留在原地；你準備去國外念書、他渴望安定；你想把對方寫進未來藍圖，他卻不想進入下一階段。在這些時刻，你幾乎能想像對方站在月台上向你揮手，而你必須繼續搭著屬於自己的列車前進。那畫面既電影感、也令人鼻酸，但同時帶著一點自由的氣息。

它能如何幫助你？

▲▼愛情,分手,失戀,火車站,轉換,自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

「這個理論能讓人從自責與懷疑中抽離，轉向接受與感謝。」Lisa Chen說。當你把關係視為人生旅程的一段路程，你會開始明白：那時候的你們，真的已經走到了該停靠的站。與其困在「是不是我不夠好」、「是不是做錯了什麼」的懊悔裡，不如換個角度，向曾經的親密心存感謝，把那些回憶當作人生禮物收藏起來。

更重要的是，它也能幫你重新期待未來：「不要一直往回看，下一站會遇見誰？未來又會帶來什麼樣的版本的自己？」Lisa Chen分享，當把分手視為轉換與啟程，而非失去，你會發現生活其實還沒結束，旅程仍在進行。

有時候，火車站理論甚至會讓人鼓起勇氣，離開一段早已停滯的關係，因為你會看見自己「其實已經在這站停留太久」，
你願意帶著溫柔與祝福說再見，重新踏上專屬自己的軌道。

最後想告訴分手的你

有人離開，是為了讓更適合的人有位置上車。每段陪伴都有意義，哪怕只有一小段路。當你準備好了，請相信：下一站，依然值得期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

快訊／花蓮縣大雨特報　下到晚上

台人貼心送鳳梨酥「1原因直接丟掉」　日本人：很困擾！兩派吵翻

8旬翁患疝氣傳統手術三度復發　腹腔鏡微創手術助迅速恢復

一票人急買VPN！他教1招「繞過小紅書封鎖」：不用下載APP

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

快訊／花蓮縣大雨特報　下到晚上

台人貼心送鳳梨酥「1原因直接丟掉」　日本人：很困擾！兩派吵翻

8旬翁患疝氣傳統手術三度復發　腹腔鏡微創手術助迅速恢復

一票人急買VPN！他教1招「繞過小紅書封鎖」：不用下載APP

水質檢測啟動、跨區調度供水　謝國樑：基隆用水無虞請市民放心

只是分家「iPASS MONEY錢不會不見」　網曝1狀況：才要領出來

小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

禁小紅書「回收大、反彈小」　媒體人：辛苦刑事局當打手

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

快訊／台鐵貨物列車「調車人員遭撞」身亡　事故原因釐清中

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

冬至罕見巧遇天赦日　命理師示警「恐收一波人走」

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

更多熱門

相關新聞

剛分手男友20天！重機女神痞幼宣布上戀綜

剛分手男友20天！重機女神痞幼宣布上戀綜

大陸「重機女神」痞幼擁有超過2800萬粉絲，感情生活也備受關注。而她最近與高中同學「小袁」交往9個月，11月14日直播時拋出分手震撼彈，雙方回到朋友關係，相隔20天後，閃電宣布將登上戀綜《有你的戀歌2》的常駐嘉賓，引發陸網議論。

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

同一句「我愛你」，可能意思完全不同？專家揭情侶最容易踩雷的「字詞陷阱」

女腦袋突當機找不到機車　警陪找1hr終尋回

女腦袋突當機找不到機車　警陪找1hr終尋回

其實沒那麼喜歡你5個隱性徵兆！

其實沒那麼喜歡你5個隱性徵兆！

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

關鍵字：

愛情分手失戀火車站轉換自己

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面