不是不相愛、是你們下車的站不同！爆紅「火車站理論」教你療癒分手傷

失戀時，身旁的人總會丟給你幾句老掉牙的安慰台詞：「天涯何處無芳草」、「關了一扇門，自然會有另一扇窗打開」。雖然聽起來老梗，但在心碎時刻，這些話偶爾能讓人覺得被理解、被支持。而近期國外網站《Bustle》分享在TikTok上爆紅的「火車站理論（Train Station Theory）」，也因其帶來的療癒視角，成為許多人走過分手低潮時的精神解方。

火車站理論是什麼？

火車站理論認為，人生就像一輛沿著彎曲軌道前進的火車，每到一個站，就會有人上車、有人下車，象徵每段關係都有期限。並不是每個人都會陪你到終點，有些人只在特定階段陪伴你、陪你成長，然後在屬於他們的下一站轉身離開。

執業心理治療師、Lisa Chen & Associates Therapy創辦人Lisa Chen表示，「這個比喻提醒我們，人生中的連結會不斷變動，有些人是陪你走一輩子的、有些人只會短暫停留。」它為「離別本來就會發生」提供了一種更溫柔的理解方式。

它為什麼特別適合「處理分手」？

有些分手理由明顯：外遇、感情變淡、距離拉大，你很清楚為什麼他不再適合你。但更多時候，結束是悄無聲息的，像是價值觀不再相同、人生方向產生歧異、不想再拖著一段看不到未來的關係。就像影集《吉爾摩女孩》裡Rory和Jess的分手：並不是大吵大鬧，只是當感覺錯開的那瞬間，一個人選擇下車，另一個人繼續往前。

Lisa Chen說，許多感情的分開其實都是這樣發生，例如你升遷、他留在原地；你準備去國外念書、他渴望安定；你想把對方寫進未來藍圖，他卻不想進入下一階段。在這些時刻，你幾乎能想像對方站在月台上向你揮手，而你必須繼續搭著屬於自己的列車前進。那畫面既電影感、也令人鼻酸，但同時帶著一點自由的氣息。

它能如何幫助你？

「這個理論能讓人從自責與懷疑中抽離，轉向接受與感謝。」Lisa Chen說。當你把關係視為人生旅程的一段路程，你會開始明白：那時候的你們，真的已經走到了該停靠的站。與其困在「是不是我不夠好」、「是不是做錯了什麼」的懊悔裡，不如換個角度，向曾經的親密心存感謝，把那些回憶當作人生禮物收藏起來。

更重要的是，它也能幫你重新期待未來：「不要一直往回看，下一站會遇見誰？未來又會帶來什麼樣的版本的自己？」Lisa Chen分享，當把分手視為轉換與啟程，而非失去，你會發現生活其實還沒結束，旅程仍在進行。

有時候，火車站理論甚至會讓人鼓起勇氣，離開一段早已停滯的關係，因為你會看見自己「其實已經在這站停留太久」，

你願意帶著溫柔與祝福說再見，重新踏上專屬自己的軌道。

最後想告訴分手的你

有人離開，是為了讓更適合的人有位置上車。每段陪伴都有意義，哪怕只有一小段路。當你準備好了，請相信：下一站，依然值得期待。