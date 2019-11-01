　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不給糖就搗蛋　金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 不給糖就搗蛋 金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 不給糖就搗蛋！金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢萬聖節，新北市金山附幼的「小搗蛋」1日上午在師長的帶領下，高喊著「不給糖就搗蛋」的口號，直闖金山警分局，並在音樂的伴奏下，在分局大門前「準備大鬧一番」，整個分局簡直快淪陷。金山警分局防治組也借這個機會傳遞「守護婦幼、愛不缺席」觀念，呼籲重視婦幼安全。

萬聖節活動小孩裝扮成各種恐怖模樣，在師長引導下，喊著「不給糖就搗蛋」，在2樓辦公室辦公的分局長，被一陣恐嚇叫囂聲驚動，以為發生了什麼大事，衝往樓下坐鎮指揮，趕快發糖果給小朋友們才平亂。

▲ 不給糖就搗蛋 金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖，在2樓辦公室辦公的分局長，趕快發糖果給小朋友們才平亂。

幼兒園老師表示，在萬聖節讓孩子們到警察分局，讓他們知道警察是「人民保母」，藉由這個節日，用舞蹈表演傳遞歡樂、喜悅及平安，並向辛苦守護人民安全的警察哥哥、姐姐們大聲說，「謝謝警察，您們辛苦了！」

金山警分局長陳永昌特別呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念因素而改變，易產生錯誤偏差或犯罪行為而誤觸法網，期盼能透過各類宣導活動，有效預防兒童犯罪及提升兒少的守法觀念。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
電信三雄雙11拼優惠！iPhone 11「限時1111元開搶
1500萬超跑未掛牌上路…被銷毀成8千元廢鐵　他批交通部裝死
余苑綺化療「嘴巴破洞」心疼病況曝　余天忍淚：一定會陪妳一起走
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小英台南競總開箱　打造全台最友善的競總

不給糖就搗蛋　金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖

20年老友是詐騙集團？　推銷商品女子險遭詐騙

目睹產房產婦生產後景象　男護生驚呼：要好好孝順媽媽

邊境牧羊犬走丟　下班警察帶到派出所迅速找到失主

台南新市國中群聚腹瀉事件　查出是諾羅病毒惹禍

大花玫瑰農場11月2日開園　邀請有機愛好者共賞品茗

府城歷史街緩衝區公聽會　蔡淑惠：保障合法輔導非法取締公安危險

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

小英台南競總開箱　打造全台最友善的競總

不給糖就搗蛋　金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖

20年老友是詐騙集團？　推銷商品女子險遭詐騙

目睹產房產婦生產後景象　男護生驚呼：要好好孝順媽媽

邊境牧羊犬走丟　下班警察帶到派出所迅速找到失主

台南新市國中群聚腹瀉事件　查出是諾羅病毒惹禍

大花玫瑰農場11月2日開園　邀請有機愛好者共賞品茗

府城歷史街緩衝區公聽會　蔡淑惠：保障合法輔導非法取締公安危險

反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢…違停拖吊

全台首例！台師大雙主修輔系新制　調降學分數、改採登記制

金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　家鄉弟子曹育齊親題字「三官大帝」

李興文兒擁美國高學歷！李堉睿涉2罪拒警偵訊　「律師不到我就不講」

台中最強住宅計畫！　光華高工舊校地打造「皇普莊園」

偶像劇教母年底嫁女兒　高寯雅婚宴細節首曝光

預估明年投票率創新低韓國瑜將得利　柯文哲：他的粉比較鐵

老公幫哄小孩睡覺　媽洗完澡上樓一看笑暈：辛苦2個寶貝了...

天才小史、雷納德同大學出產同年獲冠軍賽MVP　歷史首見

總質詢狂問黃瀞瑩性騷擾案　呱吉：真的關心不會用粗暴的方式

「想要沒有遺憾」背包客挑戰獨自旅行失蹤　150人找她變泡水屍體

路上捕獲重機女騎士！長腿逆天　「小短裙快被吹翻」本尊正到哭

地方熱門新聞

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

即／蘇花170K土石崩落　封閉17公里搶通中

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

邊境牧羊犬走丟　員警找到失主

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

台東威靈廟藏「千具骨骸」　疑有荷蘭人

玉警破獲腳踏車竊案

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

台南英語補習班冒煙虛驚一場

20年老友推銷商品女子險遭詐騙

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢

更多熱門

相關新聞

太陽花學運警察要賠百萬　孫大千：警沒人權？

太陽花學運警察要賠百萬　孫大千：警沒人權？

2014年發生「太陽花」學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波。台北地方法院30日宣判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額超過百萬元。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，當有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察時，基層員警是否可以基於法令自衛制伏呢？員警同仁難道就沒有基本人權嗎？

邊境牧羊犬走丟　員警找到失主

邊境牧羊犬走丟　員警找到失主

中市警獲贈拋射式電擊器

中市警獲贈拋射式電擊器

反賄選&愛台灣　恆警深入社區互動

反賄選&愛台灣　恆警深入社區互動

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢

關鍵字：

新北金山警察萬聖節

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

11月新制懶人包！星光郵局上線了

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面