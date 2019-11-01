▲ 不給糖就搗蛋！金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢萬聖節，新北市金山附幼的「小搗蛋」1日上午在師長的帶領下，高喊著「不給糖就搗蛋」的口號，直闖金山警分局，並在音樂的伴奏下，在分局大門前「準備大鬧一番」，整個分局簡直快淪陷。金山警分局防治組也借這個機會傳遞「守護婦幼、愛不缺席」觀念，呼籲重視婦幼安全。

萬聖節活動小孩裝扮成各種恐怖模樣，在師長引導下，喊著「不給糖就搗蛋」，在2樓辦公室辦公的分局長，被一陣恐嚇叫囂聲驚動，以為發生了什麼大事，衝往樓下坐鎮指揮，趕快發糖果給小朋友們才平亂。

▲ 金山警分局遭「小魔鬼」直闖大鬧討糖，在2樓辦公室辦公的分局長，趕快發糖果給小朋友們才平亂。

幼兒園老師表示，在萬聖節讓孩子們到警察分局，讓他們知道警察是「人民保母」，藉由這個節日，用舞蹈表演傳遞歡樂、喜悅及平安，並向辛苦守護人民安全的警察哥哥、姐姐們大聲說，「謝謝警察，您們辛苦了！」

金山警分局長陳永昌特別呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念因素而改變，易產生錯誤偏差或犯罪行為而誤觸法網，期盼能透過各類宣導活動，有效預防兒童犯罪及提升兒少的守法觀念。

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