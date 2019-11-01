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中對美直接投資大減80％　打擊房地產、服務業

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▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中國過去大肆撒錢爆買的狀況正在降溫。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

貿易戰延燒至今，中國大陸經濟趨緩、對美投資急遽下降，紐約研究機構榮鼎諮詢集團（Rhodium Group）的數據顯示，去年中國對美國的直接投資（FDI）比2016年減少80%，如今美國不再有任何來自中國的新項目，其中房地產和服務業受到最大影響，業者擔心蓋了一半的商場與建設難以完工。

根據《美國之音》報導，榮鼎諮詢集團統計，2016年美、中之間的外國直接投資達到600億美元（約新台幣1兆8228.23億元）的最高峰，之後便急轉直下，美中貿易戰的延續，也帶給面臨困境的投資環境更多不穩定因素。

洛杉磯世界貿易中心總裁張鴻泉提到，耗資10億美元的洛杉磯海匯廣場（Oceanwide Plaza）就是其中一個受到衝擊的地產開發項目，它是結合公寓大樓、賓館和零售業的綜合性開發，1月停工至今都沒有動靜，「居民什麼時候能搬進來，零售商店什麼時候開業都還不確定，不會像預期的那麼快營運」。

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

洛杉磯地產律師戈德史密斯（Dale Goldsmith）認為，中國對美的直接投資大幅下降有多種因素，包括中國近年收緊外匯管制、美國外國投資委員會（CFIUS）加強對中國投資的監督、美國建築成本飆高、美元強勁上漲等。

榮鼎集團估計，CFIUS的審查導致中國投資者放棄了25億多美元（約新台幣759.51億元）的交易。

張鴻泉透露，洛杉磯天際線中再也看不到來自中國的塔式吊車，現在情勢愈發緊張，很多中國公司都還在猶豫是否應該進入美國市場。

在貿易戰的波及下，越南和印尼等國則是增加對外投資，平衡他們受到的負面影響。因此，只要華盛頓和北京之間的經濟關係保持緊張，洛杉磯等美國城市就不得不轉向其他投資目標。

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