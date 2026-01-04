柯文哲長住嘉義市輔選張啓楷　鄭麗文：國民黨正積極黨內協調

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲昨宣布將擔任張啓楷競選總幹事，將在嘉義市「Long Stay」。國民黨主席鄭麗文今（4日）出席國民黨客家工作會議前對此表示，國民黨在嘉義一直積極進行黨內協調，很尊重也密集與市長黃敏惠進行內部溝通，會按照既定步驟來走，未來也一定會藍白做程序上的協調，最後相信還是會很順利的推動，在嘉義市提出一個藍白都能共同接受的人選。

除了張啓楷，民眾黨主席黃國昌日前高調在新北市舉行造勢活動，也強調自己在2026大選上不會缺席。鄭麗文說，藍白合大家都是釋出最大的誠意與善意，過程中不管是政策、提名、選舉，乃至於國家的大政方針，在與黃國昌溝通或藍白智庫對接的時候，溝通都是非常的順暢，她要再次感佩黃國昌的高度，也知道必須放下一黨之私，為在野的力量尋求最大公約數，以期能夠順利於2026贏得勝選、2028政黨輪替下架賴清德總統。

鄭麗文認為，不只是黃國昌有這樣子高度的認知，國民黨也是一樣，其他的縣市或現任新竹市長高虹安，都希望為選民提出最佳的人選，不管是哪一黨，就算不是國民黨提名的黨籍同志，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致贏得大選。

至於美國「戰爭研究所」（ISW）發布中共環台軍演報告點名鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，鄭麗文回應，報導的《自由時報》又來了，它們應該是配合民進黨的造謠供應鏈，一個圍台軍演，看不到賴清德國安團隊有效的保台方法，事後啟動造謠供應鏈、扣帽子，賴政府應該處理的是對岸、不是國民黨，國安團隊要處理錯誤的兩岸政策，也非國民黨。

鄭麗文說，國際上這麼嚴重的「疑賴論」，賴總統迄今無法過境美國、出訪，請賴清德好好當中華民國總統，不要一天到晚用旁門左道、製造內部矛盾，對抗中保台一點幫助都沒有。