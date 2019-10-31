蔡英文、賴清德11／2台南同框　黃偉哲證實：輔選行程有重疊

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

被視為民進黨「最強組合」蔡英文、賴清德，將在11月2日，於台南中西區立委林俊憲競選總部成立大會上「同框合體」，這是兩人自初選後首度同台，團結氛圍愈趨濃厚。台南市長黃偉哲31日也證實指出，看起來兩人會同台，因為跑的輔選行程有重疊。

林俊憲將在11月2日上午9時，舉行他與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，蔡英文預計10時00分抵達會場，停留30分鐘；此外，林俊憲也邀請了賴清德出席，他則預計在9時30分抵達，這意味兩人將「同框合體」。

在行程方面，蔡英文當天第一站先參加林俊憲聯合競選總部成立，接著前往永康出席南區宗教後援會成立大會；下午則會在14時，抵達仁德出席各級農會後援會成立大會，然後前往新市區參加林宜瑾聯合競選總部成立，最後到麻豆良皇宮參拜。至於賴清德的行程方面，11月2日當天上午9時30分出席林俊憲競選總部成立大會；下午則會到高雄陪同左楠區立委劉世芳掃街輔選。

在雙方行程敲定後，掀起民進黨基層的士氣，這已經是兩人自初選後，首度一起公開亮相，「蔡賴」團結的氛圍越來越濃厚。對此，林俊憲受訪時表示，這是他跟小英總統的聯合競選總部，總統會親自來主持開幕，自己的選區承接賴清德之前立委時期的選區，當然也希望對方來輔選。他說，「蔡賴都會到，不管什麼形式，他們都會到場，民進黨就是團結，對支持者士氣、心情都是大大鼓舞，就候選人來講，最強的人來幫我們助選，賴清德蔡英文實現民進黨團結一致，對我們未來打選戰非常重要。」

台南市長黃偉哲則表示，看起來蔡賴會同台，因為他們要跑的輔選行程有重疊。他認為，除非為讓流程順暢，蔡、賴要趕場而導致兩人不見得會碰面，否則，兩人同台的機會滿大。

至於外界期盼的「蔡賴配」何時成形？林俊憲表示，他也不知道會不會有蔡賴配，這是總統職權，要尊重總統最後決定。不過，選舉已經全面展開，就候選人立場，蔡英文及賴清德能一起來到同一個競選場合，對支持者就是最大鼓舞，民進黨展現最大團結精神，什麼配已經不是重點，實際行動展現團結才是大家所共同期盼。

▼台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）



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