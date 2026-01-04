從本命區旗美出發！邱議瑩啟動全高雄大車掃　曝最後衝刺計畫

▲從本命區旗美出發！邱議瑩啟動全高雄大車掃。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長參選人邱議瑩今（4）日正式啟動全市大車掃行程，首站自本命區大旗美出發，車隊綿延、氣勢磅礴。沿途鄉親熱情齊聚，揮手高喊「邱議瑩加油」、「凍蒜」。資深媒體人鍾年晃指出，他認識邱議瑩很多年，從政見會看到2.0版的她，「我覺得邱議瑩是高雄市民最好的選擇。」

邱議瑩今日啟動大車掃，美濃農會總幹事也現身車隊，展現基層力挺的強大動能，也為選戰倒數計時階段做衝刺。邱議瑩表示，昨日政見會發表後，收到許多地方鄉親的肯定，不少人回饋她是四位候選人中表現最完整、口條最清晰，政策願景也最到位。

邱議瑩說，這樣的表現除了來自與團隊反覆準備，更源於自己從小跟著父親走上街頭、聽人演講，甚至小學就曾站在人群前街講，自然相當熟悉、不會怯場。

▲邱議瑩啟動全高雄大車掃，曝最後衝刺計畫。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱也說，「能把對高雄的政策願景清楚說明，讓市民真正理解，是我最重視的事情。」邱議瑩也指出，進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布。

最後，她也向黨內其他三位夥伴喊話，表示大家都為這場選戰全力以赴、相當辛苦，期盼彼此相互鼓勵、一起加油，展現團結向前的力量。

資深媒體人鍾年晃指出，他認識邱議瑩很多年，從政見會看到2.0版的她，他認為當個好市長最重要的是2件事，人格特質和市政規劃。前者決定後者能否落實，無法兌現的政見永遠只是空中閣樓。

▲鍾年晃說，從政見會看到邱議瑩2.0，直言她是高雄市民最好的選擇。（圖／記者賴文萱翻攝）

鍾年晃說，「議瑩成熟了，政見會侃侃而談，仿彿這些想法已經在她腦海中蘊釀多年，尤其24小時國際機場有切中高雄未來發展的需求。我覺得邱議瑩是高雄市民最好的選擇。」

剩下最後一週，邱議瑩說，她規劃持續每天車掃，用更多時間跟市民朋友接觸，會把38區全都車掃一遍，1/10也會在前鎮中正高工舉辦一場溫馨音樂會，歡迎市民朋友一起來參加。