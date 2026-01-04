　
台AV女優胎尼「作品未同意」就被公開！怨拍攝痛苦　男優要求忍耐

▲▼胎尼日本出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲Tiny。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

記者施怡妏／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）去年進軍日本AV界，2025年初在日本二度出道，首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，不過，她近期似乎又遇到拍片糾紛，Tiny嘆「在日本未經女演員同意就上傳影片，這樣子很不尊重...」，且拍片過程很不舒服，即使抱怨了也被要求要忍耐，讓許多粉絲擔心是不是又被欺負。

Tiny嘆作品被擅自公開：不被尊重

Tiny在社群X發文，第一次和素人男優合作，但對方未經她同意，就擅自發布影片，甚至在約好簽約的當天，也被對方臨時取消，「從頭到尾，面試過程都充滿壓迫和不尊重，甚至在拍攝過程中，儘管我抱怨，他們也要求我忍受痛苦」。

Tiny感嘆，「在日本，女演員的地位真的不被重視嗎？」才會連重要的簽約日，都被輕視、忽略？對方種種行為讓她感到很失望。

其實胎尼2024年2月曾宣佈以藝名「田井虹」進軍日本AV界，也傳出出道作品將上架的消息，引發粉絲期待。不料之後她卻爆料毛片被片商外流、上架，以及沒有拿到片酬等，最終出道計劃因為雙方糾紛而不了了之。如今又爆發拍攝糾紛，讓不少粉絲聯想到她先前「出道風波」的遭遇，擔心她再次被不公平對待。

關鍵字：

TinyLu日本AV拍片糾紛女演員影片外流

