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影／李佳芬新北輔選　邱烽堯：韓國瑜講白胖很客氣！民進黨都吃到嘴油油

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記者羅婉庭／新北報導

距離大選剩下73天，國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬輔選行程馬不停蹄，30日再度到新北市，連跑八場。李佳芬第二站到中和區，立委參選人邱烽堯在活動致詞時說，韓國瑜說蔡政府都是「白白胖胖的」是客氣了，他們每個吃到嘴油油的，包括年薪五敗萬的酬庸，就有792個，下次要問他們「民進黨，到底是吃飽沒？」

邱烽堯會後受訪時進一步表示，很多以前國民黨不敢做的事情民進黨現在都在做，尤其那些酬庸動作，至少不敢這麼明目張膽，最起碼也會派一個德高望重、具有專業背景的人士來擔任，但是現在民進黨政府目前並沒有考慮到那些人、政二代的背景、特殊專長，讓民眾的觀感不佳，外界形容，這不只是白白胖胖，是吃到整個嘴油油的，民進黨政府真的需要好好的改善。

另外，李佳芬致詞表示，她常告訴韓國瑜，身為一個國家的領導人、政治人物沒有其他特別的，就是腳踏實地、傾聽民意，她前陣子到菲律賓、越南，發現這兩個地方的台商、華僑真的很愛國，總是身穿國旗裝、手拿國旗出席餐會，讓她非常感動，有當地華僑告訴他，他們在國外事業有成，但是不希望他們準被要回國的時候，發現「國家不見了」，所以她知道他們的擔憂，而當地華僑不管第幾代都對台灣的感情很濃、很深。

李佳芬說，台商一個比一個勤奮、用心，把台灣人腳踏實地、奮鬥的精神帶過去，他們真的很了不起，除了延續台灣國力，他們來回饋、行善當地，所以東南亞很多地方對台灣人是有好感的。

李佳芬強調，在國內則是一定要讓老一輩人家安養、無憂無慮，中壯年在社會上佔有一席之地，青年除了在台灣讀書、發展，還要走向國際，讓未來擴大、台灣擴大；最後她拜託現場鄉親，明年總統大選、立委選舉一定要再次支持國民黨。

新北市黨部主委李乾龍則砲口對向民進黨表示，行政院長蘇貞昌最近都用鼻子在講話，這就是權力的傲慢，不下架民進黨，蘇貞昌以後就會用後腦勺講話，另外，他前陣子也親口告訴韓國瑜，新北市有希望，最少贏20萬票起跳，現場民眾則是高喊要贏50萬。

李佳芬上午結束雲林縣韓國瑜婦女後援會活動之後，二度到韓國瑜故鄉新北市輔選，涵蓋永和、中和、淡水、五股、新莊、汐止等6區、6位國民黨立委參選人，包括林德福、邱烽堯、洪孟楷、黃桂蘭、陳明義、陳明義、李永萍等人，李佳芬馬不停蹄，連拜六個宮廟、出席八個行程。

▲李佳芬新北輔選。（圖／記者羅婉庭攝）

▲李佳芬新北輔選。（圖／記者羅婉庭攝）

▲李佳芬新北輔選。（圖／記者羅婉庭攝）

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