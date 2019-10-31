吳釗燮訪巴拉圭總統阿布鐸　美國大使現身晚宴

▲吳釗燮訪問南美洲友邦巴拉圭，晉見巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），也與巴國外交部長里巴斯（Antonio Rivas）共同主持政治磋商會議。（圖／外交部推特）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮訪問南美洲友邦巴拉圭，除了晉見巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），也與巴國外交部長里巴斯（Antonio Rivas）共同主持政治磋商會議，以強化雙邊合作。

吳釗燮透過外交部官方推特表示，很高興美國駐巴拉圭大使麥克蘭尼（Lee McClenny）也出席他與里巴斯的晚宴，「很高興我們對於區域政治與共享價值的看法一致。」

其實，麥克蘭尼在8月份時，曾與台灣駐巴拉圭大使周麟會晤，當時就討論了如何加強美國、巴拉圭與台灣之間的合作關係。

至於吳釗燮此行訪問巴拉圭的成果，他在推特上也提到，跟阿布鐸、里巴斯的會談氣氛友善，台灣跟巴拉圭有拓展雙邊交流跟深化友誼的承諾，很開心拜訪了台灣在南美洲的好朋友。

▼巴拉圭總統阿布鐸伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）



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