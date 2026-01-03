新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

▲人妻向老公坦承出軌，還稱是為了「找回婚前的自己」。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導



新竹一名在某影城擔任副理的已婚女子，婚後育有兩名未成年子女，卻在婚姻期間與有前科的男子發展婚外情。丈夫發現異狀後追問，對方不僅坦承出軌，還表示毫無悔意，更稱是為了「找回婚前的自己」。該男子曾多次與人妻至旅館發生性關係，行為曝光後導致丈夫精神崩潰，求償百萬元精神慰撫金。新竹地方法院近日審理後認定，女子侵害配偶權情節重大，判賠25萬元。

結婚十年育二子 妻子突變樣讓丈夫起疑



根據法院判決，夫妻自2015年結婚以來育有一子一女，婚姻存續十年。2024年初，丈夫察覺妻子行為異常，頻繁夜出、重視打扮及體香，並排斥肢體接觸，甚至行為舉止怪異。經多次質問，女子坦承在麻將館結識綽號「檸檬」的男子，進而發展親密關係，頻繁至多間旅館發生性行為。女子坦言，兩人首次開房就發生3至4次性行為，平均每3、4天會見面一次，即使丈夫發現後，仍持續往來。

錄音＋旅館影像鐵證如山 辯稱虛構不被採信



法院根據錄音、對話內容與出入旅館紀錄，判定女子與該男子有實質交往，且事證吻合。雖女子辯稱對話內容是為促成離婚而虛構，但法院發現女子所述男子的身分背景與丈夫查得完全吻合，並有旅館監視影像佐證兩人一同出入。法院認為女子在婚姻存續期間與他人多次發生親密行為，已違背婚姻忠誠義務，對丈夫造成嚴重精神傷害，依民法相關規定構成對配偶權的重大侵害。

雖丈夫原請求賠償百萬元，但法院綜合雙方經濟狀況與傷害程度，判女子應賠償25萬元精神慰撫金，並需支付自起訴隔日起至清償日止的5%年息。判決並宣告假執行，全案仍可上訴。