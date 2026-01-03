　
社會 社會焦點 保障人權

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

▲▼偷情示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲人妻向老公坦承出軌，還稱是為了「找回婚前的自己」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名在某影城擔任副理的已婚女子，婚後育有兩名未成年子女，卻在婚姻期間與有前科的男子發展婚外情。丈夫發現異狀後追問，對方不僅坦承出軌，還表示毫無悔意，更稱是為了「找回婚前的自己」。該男子曾多次與人妻至旅館發生性關係，行為曝光後導致丈夫精神崩潰，求償百萬元精神慰撫金。新竹地方法院近日審理後認定，女子侵害配偶權情節重大，判賠25萬元。

結婚十年育二子　妻子突變樣讓丈夫起疑

根據法院判決，夫妻自2015年結婚以來育有一子一女，婚姻存續十年。2024年初，丈夫察覺妻子行為異常，頻繁夜出、重視打扮及體香，並排斥肢體接觸，甚至行為舉止怪異。經多次質問，女子坦承在麻將館結識綽號「檸檬」的男子，進而發展親密關係，頻繁至多間旅館發生性行為。女子坦言，兩人首次開房就發生3至4次性行為，平均每3、4天會見面一次，即使丈夫發現後，仍持續往來。

錄音＋旅館影像鐵證如山　辯稱虛構不被採信

法院根據錄音、對話內容與出入旅館紀錄，判定女子與該男子有實質交往，且事證吻合。雖女子辯稱對話內容是為促成離婚而虛構，但法院發現女子所述男子的身分背景與丈夫查得完全吻合，並有旅館監視影像佐證兩人一同出入。法院認為女子在婚姻存續期間與他人多次發生親密行為，已違背婚姻忠誠義務，對丈夫造成嚴重精神傷害，依民法相關規定構成對配偶權的重大侵害。

雖丈夫原請求賠償百萬元，但法院綜合雙方經濟狀況與傷害程度，判女子應賠償25萬元精神慰撫金，並需支付自起訴隔日起至清償日止的5%年息。判決並宣告假執行，全案仍可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

現代外遇證據多半藏在手機裡，如果以自己的手機翻拍對方的通訊紀錄、鹹濕照片存證，會不會也違法？在大眾認知裡，我們都清楚偷拍他人裙底、裸照屬於犯罪行為，然而，在討論抓姦、抓外遇時，卻時常會自行把這些侵犯另一半隱私的行為「除罪」，將竊錄來的證據「合理化」。

