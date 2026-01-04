　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普上任1年炸了7個國家！　想靠「軍事干預」建立盟友

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）第二任期上任後，先後轟炸了7個國家。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在第二任期上任後的第一年，就對7個國家發動軍事行動，這項數據也顯示了白宮外交政策的重大轉向。川普自2025年6月起陸續對伊朗、敘利亞等地發動攻擊，然而他先前卻多次指責其他美國前總統將美國拖入戰爭中。

根據巴西媒體《國家新聞》報導，美國副總統范斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議上表示，「美國的外交政策迎來一位新警長」，也就是川普本人。然而這段在歐洲發表的談話，也暗示著美國將採取更強硬的國際立場。

國際法博士普莉希拉·卡內帕羅（Priscila Caneparo）分析指出，「川普執政後發現歐洲政策與他想要的世界發展方向不符，他不再信任國際組織，傾向回到1980年代思維，認為美國必須掌控全球和平與安全。」

川普政府2025年12月公布全新安全戰略，白宮稱此為「路線修正」，將外交重心轉向拉丁美洲和亞洲地區。這套新目標雖然傾向不干預主義，但強調必要時會透過軍事力量展現實力來維護和平。

事實上，川普第二任期上任後，前後已對7個國家發動軍事攻擊，分別是委內瑞拉、敘利亞、伊拉克、伊朗、奈及利亞、葉門和索馬利亞。美國2025年6月對伊朗發動精密攻擊，海軍與空軍聯合轟炸3座核設施，目標是阻止德黑蘭發展大規模毀滅性武器。同時，美軍也對葉門叛軍胡塞組織展開攻勢，回應該極端組織在紅海攻擊商業船隻的挑釁行為。川普聲稱，此舉是為了保護全球貿易航道。

此外，美軍轟炸了敘利亞和奈及利亞境內據點，鎖定伊斯蘭國恐怖組織設施。這個中東起家的恐怖集團近年來在非洲大陸快速擴張，成為區域安全威脅。

卡內帕羅解釋，川普的軍事干預主要目標並非維持戰爭狀態，讓美國直接捲入衝突，而是在戰略要地建立美國或盟友的影響力據點。

歐洲領袖對川普的單邊主義外交政策保持謹慎態度，既不公開支持也不正面衝突，因為美國仍是全球談判不可或缺的夥伴，包括攸關歐洲經濟的重要協商。

例如在加薩停火談判中，川普幕僚就扮演關鍵角色，而結束烏克蘭戰爭的談判進展同樣仰賴美國施壓與調解。

這場俄國發動、持續4年的衝突，讓歐洲再度面臨大陸戰爭陰霾，以及武力重劃邊界的威脅。諷刺的是，曾經指責前任政府拖累美國陷入戰爭的川普，如今卻正在創造屬於自己的干預主義策略，並以新版美國安全計畫為基礎，以將和平視為市場機會與商業利益的戰略思維。

01/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

川普軍事行動外交政策美國安全國際局勢北美要聞

