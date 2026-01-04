　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部：若二審法院更審後再改判高虹安貪污有罪　仍需依法停職

▲▼新竹市長高虹安復職，今回市政府上班。（圖／攝影中心攝）

▲新竹市長高虹安。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對新竹市長高虹安近期接受媒體採訪表示不理解內政部以其立委任內助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案如二審貪污罪部分無罪判決經最高法院撤銷發回更審無須再停職，內政部今（4日）表示，停職與復職均依法辦理，處理時間也無刻意拖延，後續將持續關注相關司法案件的審理情況進行處理，如經最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，暫無須再予停職；如二審法院更審後再改判貪污罪部分有罪，仍需依法停職。

內政部說明，《地方制度法》第78條第1項明定縣（市）長涉嫌犯圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑，應由內政部予以停職，立法意旨是考量相關情事已影響國家及人民對其之信任關係，並避免政府公權力及業務之推行產生不良影響，尚不以犯罪事實發生於縣（市）長任期內為限。

內政部指出，新竹市長高虹安因涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，一審經台灣台北地方法院113年7月26日判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，符合法律規定。

內政部進一步表示，縣（市）長依前述規定停職後，如經改判無罪時，於任期屆滿前得准其先行復職，並應向內政部提出申請。新竹市政府於台灣高等法院114年12月16日上午10時二審改判高虹安貪污罪部分無罪後，於同日下午5時左右以公文將其復職申請書送到內政部，內政部於次（17）日下午2時即發文新竹市政府同意復職，相關作業均依一般行政程序處理，並無刻意拖延。

內政部補充，新竹市長高虹安上述司法案件三審如經最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，惟如二審法院更審後再改判貪污罪部分有罪，仍需依法停職。

內政部也指出，另《地方制度法》第79條也規定縣（市）長如經因刑事案件判刑確定須入監服刑或褫奪公權者，由內政部解除職務，將持續關注新竹市長相關司法案件法院審理情況，依法辦理。

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市府人事異動！水利局長調任內政部參事

高雄市政府今（2）日發布人事異動，由於本府水利局長蔡長展將於下周一（5日）調任內政部擔任參事，原水利局局長懸缺由現任副局長蔡易勳代理。

在台設籍新住民之外籍父母　2026年起最長停留期1年

明年起縣市首長、涉國安者　赴陸奔喪限三親等

近千中配元旦將被除籍？　移民署澄清：找到人前不會註銷身分

散布仇恨言論最高罰3萬　內政部：符合2要件才罰

關鍵字：

高虹安內政部新竹市長

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

