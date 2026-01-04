阿扁新節目突遭禁播　陳致中發聲：看不懂「恫嚇不能播」的理由

▲前總統陳水扁主持新節目原訂今早首播。（資料照／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者賴文萱／高雄報導

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4日）早上10點時首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁兒子陳致中也為此發聲指出，看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？他還是希望可以順利播出。

陳水扁今（4日）一早以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。他並向期待他主持《總統鏡來講》的朋友道歉，抱歉讓大家失望了。

▲陳致中與父親陳水扁。（圖／翻攝陳致中臉書）

陳水扁兒子陳致中今日也發聲指出，「總統鏡來講」跟阿扁總統過去主持五年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的「人物訪談」節目型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，有夢上水經歷五年也沒有任何問題。

陳致中說，這次新節目，大家都蠻期待的，他個人是看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？他還是希望可以順利播出！

鏡電視則透過聲明表示，突聞阿扁前總統原定今日首播之「總統鏡來講」節目，因「卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

針對該節目，台中監獄日前證實，有收到陳水扁「口頭申請」，並回應，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

而國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前對此在國會備詢時曾明確表示，鏡電視若製播政論性質的節目，將涉及違規。由於該節目性質，鏡電視方面定位為訪談性質，與被NCC約束不得做政論節目不同。