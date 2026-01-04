　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停在車格內也被開單！車主揭「1原因」1200飛了　一票駕駛傻眼

▲停在車格內也被開單！輪胎壓線照樣違規。（圖／記者吳世龍攝）

▲停在車格內也被開單！輪胎壓線照樣違規。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市停車位一位難求，能順利停進路邊停車格已是不少車主的小確幸，但近日卻有多名駕駛分享，明明把車停在停車格內，卻仍收到違停罰單，原因竟是「輪胎壓到白線」。相關經驗在社群平台曝光後，引發大量討論，不少人直呼「開車20年第一次知道」。

一名網友在Threads發文表示，自己將車停在台北市信義區路邊停車格內，回來卻發現被員警依《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款「停車方式不依規定」開罰，查詢後才知道，只要車體任何部分壓到格線，就算違規停車，讓他自嘲「看來我駕照是用雞腿換的」。

法規寫得很清楚　車體「任何部分越線」就能開單

事實上，依現行《道路交通管理處罰條例》第56條規定，不論是壓白線、紅線，或車頭、車尾、前後懸只要有任何部位越線，都屬違規，警方可依法開罰，罰鍰金額為新台幣600元至1200元。過去也曾有駕駛因車頭微幅超出紅線提起行政訴訟，但法院認定違規事實明確，最終判決敗訴。

網友炸鍋　狂轟停車格太小、設計不合時宜

貼文曝光後，網友留言瞬間炸鍋，許多人坦言根本不知道有這項規定，「媽呀第一次知道」、「我也被開過」、「這樣真的太嚴苛了」。也有不少人把矛頭指向停車格設計，直言「用幾十年前標準，現在一堆大車根本停不下」、「有些格子旁邊還有變電箱、花盆，怎麼可能不壓線」。

停管處回應了　將派員勘查評估調整

對此，北市停車管理工程處表示，目前路邊停車格多依規定以長5公尺、寬2公尺為設計基準，屬合法配置，但考量近年車輛尺寸變大，後續將派員實地勘查，在不影響整體停車位數的前提下，評估是否有調整格位尺寸的空間，以減少爭議。

此外，也有內行網友提醒，若確認停車格設計本身不符規定，或壓線幅度極小且未影響通行，仍可提出申訴，但是否撤單，仍須視個案認定。相關單位也呼籲，駕駛停車時務必確認車身完全停在格線內，避免一時疏忽荷包失血。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台北停車違停罰單輪胎壓線停車格設計交通法規

