女大生熱心「幫同學取快遞」後失蹤…4天後陳屍橋下！剛升大一不到1個月

▲女大生幫同學拿快遞後失蹤，最後慘死別處。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東科貿職業學院清遠校區劉姓女大生23日傍晚幫同學出校門拿快遞，不久後離奇失蹤，4天後被發現陳屍附近一座橋下。事後，學校負責人火速發聲，急撇清關係稱，「她死因和學校沒關係。」據了解，死亡女生今年剛升大一，剛開學還不到1個月。

據《DV現場》報導，廣東科貿職業學院清遠校區日前因一起詭異命案在大陸微博引起熱議，傳言稱，該校有兩名女大生失蹤，其中一人的屍體還在學校後山被人發現。消息一經轉發，瞬間引起了學生們的恐慌。

對此，清遠市公安局清城區分局30日發佈通報表示，「清城區分局東城轄區的一名女大生出校後未歸；警方隨後在新星村委一座鐵橋下發現一具女屍，經家屬辨認及法醫鑒定，該屍體與失蹤的劉姓女生的特徵吻合，初步排除他殺。」另據通報顯示，「兩名女大生失蹤」等言論為不實言論。



廣東科貿職業學院郭姓負責人30日也再次聲明「兩名女大生失蹤」是謠言，「只有一名女生失蹤了。」他透露 ，劉女23日下午6點多幫同學出校門取快遞，隨後就失蹤了，「27日早上11點左右，警方在當地新星村一座鐵橋下發現了失蹤女生屍體，目前仍在進一步調查具體死亡原因。」郭姓負責人還認為，「從她留下的物件和遺言分析來看，死因與學校無關。」

▲警方通報。（圖／翻攝自看看新聞）

對此， 學生對此說法不買帳，「校方應該第一時間發佈官方消息來阻止謠言散播。」還有學生希望，學校能提供更安全便利的快遞寄取點。

據悉，廣東科貿職業學院清遠校區大一新生10月才正式開學。由於該校地理位置較為偏僻 、周邊人煙稀少，平時學生都要走到校門口幾百米外的地方取快遞。

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