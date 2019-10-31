快訊／曉明女中台南野炊　疑卡式瓦斯爐靠近火源爆炸造成11傷

▲台中曉明女中學生，在台南市楠西區曾文青年活動中心野炊時，不慎引發瓦斯罐爆炸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、洪靖宜／台南報導

台中曉明女中31日在台南青年活動中心野炊，疑似卡式瓦斯爐太靠近火源，瓦斯罐過熱爆炸，造成11名學生燒燙傷，其中4人傷勢較嚴重，1人受有1~2度10％燙傷，救護車送台南成大醫院等4家醫院救治中。

▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局31日6點38分許據報，在台南市楠西區曾文青年活動中心有11名台中曉明女中學生，在野炊時不慎發生燒燙傷事件，消防局接獲後派遣二大、楠西、玉井、東原、南化消防分隊救護車輛，共出動6車11人前往搶救，楠西救護車到場後，表示有11名同學燒燙傷，4名同學較嚴重，其中1人有1~2度10％燙傷，由陸續到場的救護車，2人送台南成大醫院、2人送往奇美醫院燙傷中心、3人送往柳營奇美醫院、4人送往麻豆新樓醫院救治中。

消防局初步了解，疑因卡式瓦斯爐離烤肉火源過近，造成瓦斯罐爆炸而造成學生燒燙傷，學生受傷多為臉部及手部灼傷，到晚上7時30分全部送醫處置完成。目前詳細受傷原因及正由台南市玉井分局警方調查中。

▲野炊時疑不慎發生瓦斯罐爆炸現場。（圖／記者林悅翻攝）

▲救護車趕緊到場。（圖／記者林悅翻攝）