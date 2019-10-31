美美拍完空靈寫真！20歲正妹「噩夢開始」… 9天後PO「救救我」吞藥慘死

▲20歲正妹拍完寫真9天後自殺。（圖／翻攝自貴州都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省貴陽市20歲正妹小薇（化名）17日來攝影工作室拍寫真，拍下100多張美美的照片，沒想到從此噩夢開始，在遭受了多日精神折磨後，26日情緒崩潰吞了11顆暈車藥後慘死。死前1分鐘的微信語音通話日前曝光，揭開了這個女孩生命最後9天的悲慘遭遇。

據《貴州都市報》報導，原來，小薇日前在當地一家攝影工作室付款了2299元人民幣（約新台幣9917元）的寫真套餐，但最後結帳價格卻瘋漲成1.8萬元人民幣（約新台幣7.76萬元）。為此，她與工作室進行了多次溝通，但在一次和負責人電話後，情緒突然失控。母親淚訴，正是這個通話，成了女兒服藥身亡的「導火線」。

據了解，小薇於10日預約了一套2299元人民幣（下同）的組合套餐，17日來到工作室拍寫真，19日選照片。這個寫真套餐中包含了精修照片、美妝禮盒、36寸相框等。

▲她死前連PO兩文。（圖／翻攝自貴州都市報）

母親表示，小薇出事後，家人才從其微信聊天記錄中得知，「小薇的預約套餐是拍22張照片，但是攝影師卻拍了100餘張。」她透露，在選片時，攝影師給小薇看了所有拍攝的照片，稱「如果刪了挺可惜的」，希望小薇留下原片。心動的小薇在詢問價格後得知加上其他服務，價格竟高達2萬多元。

小薇24日支付部分費用，但希望能改便宜的套餐，但是當天沒有和對方談成，之後把遭遇告訴了表哥，埋怨工作室給她的價格太高了。為了幫助小薇了解情況，表哥立即聯絡了工作室倪姓負責人，和對方就小微的遭遇進行了諮詢與溝通。

倪姓負責人24日下午6點和表哥聊天後，就給小薇打了電話。結果，就是這通電話，讓小薇的情緒一下發生了變化。微信聊天記錄顯示，電話後小薇向倪男追問，「難道這樣骯髒的事要讓我遇到嗎？要逼我嗎？跟抑鬱症患者、剛犯心臟病的人下套嗎？安眠藥早買好了，要逼我嗎？」對此，對方輕描淡寫的回應，「小妹妹，抑鬱症現代年輕人都是有的吧。」

小薇25日在朋友的陪同下再次來到工作室，試圖再次協商，隨後卻被工作人員告知「不要照片也可以，但需要支付30%違約金」。朋友事後回憶，「小薇聽到後，臉色都變了。」他擔心再聊下去肯定會出事，便把工作人員喊到旁邊說，「不要這樣逼小薇。」

▲女孩和攝影工作室負責人的聊天記錄。（圖／翻攝自貴州都市報）

沒想到，悲劇就在1天後降臨。小薇26日早上7點13分在微信上發文表示，「又想自殺了，每天都很煎熬，為了不影響別人的感受，都儘量保持微笑面對，和足夠的耐心。」不久，7點47分再次發文，「舅舅我（救救我）！」結果，當小薇的父母回家，就發現女兒吃下了11顆暈車藥已經死亡了。

對此，倪男回應，當時拍攝時，女孩換了四套衣服，每套拍30張照片，所以共拍了100多張照片，「在選照片時，很多照片她都喜歡，不捨得刪；按照每張100元計算以及相框的費用，差不多在2萬多元。」

他坦言，當時小薇確實也提出自己沒有那麼多錢支付，後來還跟工作室殺價，「從最初的2萬多元降到1.8萬元，最後又從1.8萬元降到1.6萬元。」

而對於家屬質疑的電話裡到底談了什麼內容，導致小薇情緒突然失控。倪男否認說過刺激、威脅對方的話，「我就讓她改天再到店裡商量改套餐，減費用的事宜。」為了證明自己沒有說謊，他還主動前往警局，希望警方幫忙調取當時他和小薇的通話內容，以證明清白。

不過，由於沒有立案，警方表示暫時無法調取當時兩人的聊天內容。目前，家屬將在警員的協調下，和攝影工作室進行協商。

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