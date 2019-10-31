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30歲住家裡「還沒嫁人」！她遭親媽媽鐵棍狂毆…雙腿瘀青噴血

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▲▼30歲還沒結婚，她遭母親鐵條狂毆。（圖／翻攝自微信）

▲30歲還沒結婚，她遭母親鐵條狂毆。（圖／翻攝自微信）

記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇杭州一名30歲的女子日前遭到母親持鐵棍狂毆，不但手上、背部都留下猙獰的疤痕，腿上更是出現一塊青、一塊紫的瘀青，因此決定報警。不過該女子的母親卻要求警方「不要多管閒事」，她打的是自己的女兒。女子挨打的原因曝光後，也讓許多大陸網友氣炸了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9月8日，30歲的林姓女子晚間向警方報案，稱自己被母親持鐵條狂毆，導致身上出現許多傷口。警方接獲報案，立刻趕到現場，發現林女手上流著鮮血，背部也有長條形的瘀痕，準備將2人帶回派出所調查。

林女的媽媽王姓女子看見警察，當場拒絕配合調查的請求，還大聲質問員警，「我打的是我女兒，我幹嘛不打別人呢？」警方了解情況後發現，這已經不是林女第一次遭到媽媽毆打，只是這次真的忍無可忍，才會選擇報警處理。

▼她被打到全身都是傷痕。（圖／翻攝自微信）

▲▼30歲還沒結婚，她遭母親鐵條狂毆。（圖／翻攝自微信）

王姓女子事後說明，女兒今年已經30歲了，但還沒嫁人，先前一直在外面工作，但沒有什麼起色，一年前回到家裡工作，矛盾也開始出現。她指出，除了女兒以外，她還有一名兒子，家裡開了一間餐館，店內生意一直都不錯，賺了不少錢。

王女說到，存到錢以後，他們替兒子買了一套婚房，沒想到因此引起女兒強烈的不滿，「她的意思就是我們護著兒子，重男輕女，給兒子買房子沒給她買。」

▼王女當著員警的面，拿著鐵條毆打女兒。（圖／翻攝自微信）

▲▼30歲還沒結婚，她遭母親鐵條狂毆。（圖／翻攝自微信）

買房的矛盾發生後，2人時常因瑣事爭吵，王女只要罵女兒，立刻會被回嘴，才會因此忍無可忍，拿鐵條、徒手毆打女兒。事後，林女決定向媽媽提告，求償人民幣8萬元（約新台幣35萬元）；王女得知自己被女兒告了，數度氣暈，認為自己只是「教訓孩子」，怎麼變成犯罪了。

對此，當地警方說明，多次持棍毆打他人致輕傷，王女的行為已經構成故意傷害罪，目前已經依法進行刑事拘留。

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▼王女被刑事拘留，數度氣到暈倒。（圖／翻攝自微信）

▲▼30歲還沒結婚，她遭母親鐵條狂毆。（圖／翻攝自微信）

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